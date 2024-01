Beim Neujahrsempfang zeigt sich, was Dießen ausmacht

Beim Neujahrsempfang in Dießen kommen viele von denen zusammen, die in der Gemeinschaft aktiv sind. Wer in diesem Jahr mit einer Bürgermedaille ausgezeichnet wurde.

Es war wieder eine honorable Gemeinschaft, die sich am Samstagabend im Dießener Traidtcasten zusammengefunden hat und der Einladung des Marktes Dießen zum Neujahrsempfang gefolgt war. Bürgermeisterin Sandra Perzul nutzte die Gelegenheit, um ausgiebig Dank zu sagen für die vielen gesellschaftlichen Aktivitäten, die eine Kommune wie Dießen ausmachen.

Angesichts des Anlasses der Veranstaltung verwunderte es nicht, wie viele derjenigen, die sich auf den Sitzreihen des Traidtcastens niedergelassen hatten, am Anfang gleich wieder aufstanden. Auf die Bitte hin, dass alle diejenigen sich erheben mögen, die sich ehrenamtlich in Dießen engagieren, blieb praktisch niemand auf dem Stuhl. Der Neujahrsempfang ist ja seit 1997 nicht nur ein Abend für einige, die aktuell für ihr Engagement mit einer Bürgermedaille ausgezeichnet oder ob ihrer sportlichen Leistungen gewürdigt werden. Genauso sind frühere und natürlich auch potenzielle künftige Medaillenträgerinnen und -träger dabei. Einer davon war in diesem Jahr Johann Lampl aus Wengen, der seit 25 Jahren zusammen mit Johannes und Josef Lochbrunner die Fahnenabordnung der Feuerwehr in St. Georgen bildet. Während die beiden Lochbrunners dafür die Bronzene Bürgermedaille erhielten, blieb Lampl ohne die metallene Auszeichnung. Denn er habe im Jahr zuvor bereits die Version in Gold bekommen – und mehr gehe halt nicht, machte Bürgermeisterin Perzul deutlich.

Wie Heimat und Verbundenheit in Dießen entstehen

Zuvor hatte Perzul in ihren Begrüßungsworten dem nachgespürt, was den Markt Dießen ausmacht. Dazu gehörte kurz nach dem Jahreswechsel auch keine kurze stichpunktartige kommunalpolitische Vor- und Rückschau. Vor allem lenkte Perzul den Blick aber auf das, was viele Menschen in ihrer eigentlich freien Zeit für das Zusammenleben, die Kultur, den Sport und die Tradition leisteten, woraus Heimat und Verbundenheit entstünden. Neben den Vereinsaktivitäten nannte Perzul in diesem Zusammenhang auch die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Wasserwacht und Polizei und diejenigen, die in den Schulen tätig seien.

Fast zwei Stunden dauerte der Ehrungsreigen, der vom Blechblüten-Ensemble der Musikschule unter der Leitung von Thomas Schmidt aufgelockert wurde – eingeleitet von einer Fanfare "einmal anders" und gefolgt unter anderem von musikalischen irischen Segenswünschen, rockigen Rhythmen und Walzerromantik.

So vielseitig die Musikauswahl, so vielseitig waren auch die ausgezeichneten ehrenamtlichen Tätigkeiten, für die die Bürgermeisterin, assistiert von ihrem Stellvertreter Roland Kratzer, sieben bronzene, sechs silberne und zwei goldene Ausführungen der Bürgermedaille aushändigte.

An wen die Bronzenen Bürgermedaillen in Dießen gehen

Die Bronzene Medaille gab es nicht nur für Johannes und Josef Lochbrunner von der Fahnenabordnung der St. Georgener Feuerwehr, sondern auch für:

Annunciata Foresti ist seit der Gründung des Vereins Kunstformat im Jahr 2010 dessen Vorsitzende.

ist seit der Gründung des Vereins Kunstformat im Jahr 2010 dessen Vorsitzende. Hubert Schneider war von 2013 bis 2023 Vorsitzender des Feuerwehrvereins St. Georgen .

war von 2013 bis 2023 Vorsitzender des Feuerwehrvereins . Renate Tafertshofer ist seit der Gründung des Ammersee-Sportvereins im Jahr 2007 dessen Jugendwartin. Sie konnte die Ehrung nicht persönlich entgegennehmen, da sie unmittelbar sie in Kürze die Geburt eines Kindes erwartet, wie die Bürgermeisterin verriet.

ist seit der Gründung des Ammersee-Sportvereins im Jahr 2007 dessen Jugendwartin. Sie konnte die Ehrung nicht persönlich entgegennehmen, da sie unmittelbar sie in Kürze die Geburt eines Kindes erwartet, wie die Bürgermeisterin verriet. Jürgen Thies ist seit 2009 Vorstand im Gemeindienstverein des Rotary Clubs .

ist seit 2009 Vorstand im Gemeindienstverein des . Christian Winterer ist seit 2014 Chef der Alten Herren im MTV Dießen und seit 2020 Spartenleiter Fußball.

Die neuen Trägerinnen und Träger der Bronzenen Bürgermedaille in Dießen, eingerahmt von Bürgermeisterin Sandra Perzul (links) und ihrem Stellvertreter Roland Kratzer (rechts). Foto: Gerald Modlinger

Die Bürgermedaille in Silber wurde verliehen an:

Cornelia Goossens und Peter Wirsching von der Arbeitsgemeinschaft Diessener Kunst (ADK). Die Keramikerin Goossens ist seit 30 Jahren Schriftführerin des ADK, der Bildhauer Wirsching war 20 Jahre Vorsitzender des Zusammenschlusses von Kunsthandwerkern.

und von der Arbeitsgemeinschaft Diessener Kunst (ADK). Die Keramikerin ist seit 30 Jahren Schriftführerin des ADK, der Bildhauer war 20 Jahre Vorsitzender des Zusammenschlusses von Kunsthandwerkern. Der Steuerberater Hans Kessler hatte und hat in vielen Dießener Vereinen mit den Finanzen tun. Für die Bürgermedaille vorgeschlagen wurde er nun vom Förderverein der Dießener Liebfrauenschule, dessen Kasse er seit 30 Jahren prüft.

hatte und hat in vielen Dießener Vereinen mit den Finanzen tun. Für die vorgeschlagen wurde er nun vom Förderverein der Dießener Liebfrauenschule, dessen Kasse er seit 30 Jahren prüft. Auf eine 25-jährige Tätigkeit als Kassenwart der Dettenhofener Feuerwehr kann Peter Marter zurückblicken. Aus Krankheitsgründen konnte er jedoch die Medaille nicht persönlich in Empfang nehmen.

Die Bürgermedaille in Bronze bekommen zwei langjährige Jugendleiter

Manfred Haugg ist seit 2001 Archivar der Ammersee-Heimatforscher.

ist seit 2001 Archivar der Ammersee-Heimatforscher. Wenn es ums Trachtengewand geht, ist Helene Kaindl seit Jahrzehnten die erste Ansprechpartnerin beim Heimat- und Trachtenverein. Dort ist sie mit einer kurzen Unterbrechung seit 1995 die Trachtenwartin und war zudem zwölf Jahre lang Vortänzerin.

Die Bürgermedaille des Marktes Dießen (Ausführung in Silber). Foto: Gerald Modlinger

Am Ende folgten noch zwei Goldene Bürgermedaillen.

Elisabeth Stainer ist im 38. Jahr Jugendleiterin bei der Königlich Privilegierten Feuerschützengesellschaft von 1420 und hat in dieser Zeit daran mitgewirkt, viele schießsportliche Talente in Dießen zu entdecken und zu fördern.

ist im 38. Jahr Jugendleiterin bei der Königlich Privilegierten Feuerschützengesellschaft von 1420 und hat in dieser Zeit daran mitgewirkt, viele schießsportliche Talente in zu entdecken und zu fördern. Eine ähnliche Rolle hatte beim Heimat- und Trachtenverein Peter Kaindl , wo er nicht nur 20 Jahre Jugendleiter war, sondern seit den 1960er-Jahren auch zahlreiche weitere Vereinsämter bekleidete. Der Lohn dafür sind nicht nur Ehrungen wie beim Neujahrsempfang der Gemeinde, sondern auch, wie er sagte, viele schöne Erinnerungen an Kontakte und Reisen auch ins Ausland oder auch historische Ereignisse wie die Olympischen Spiele 1972 in München . Da hätte er eigentlich an einer Tanzvorführung mitwirken sollen, allerdings sei diese dann wegen des Attentats auf das israelische Wohnquartier im Olympischen Dorf abgesagt worden.

Das Büfett-Team serviert beim Neujahrsempfang 108 Platten mit Schnittchen

Nachdem alle Medaillen verteilt worden waren, wurden Irmtraud Hofheinz und ihr Mann aufgerufen. Irmtraud Hofheinz hatte – auch unterstützt von ihrem Mann – 15 Jahre ehrenamtlich mehrere Grünflächen gärtnerisch gestaltet.

Wie immer die Attraktion beim zweiten Teil des Neujahrsempfangs in Dießen: das Schnittchen-Büfett. Foto: Gerald Modlinger

Zum Schluss des Ehrungsreigens bat Bürgermeisterin Perzul noch die drei Schankkellner und die Frauen vom Büfett-Team auf die Bühne. Denn sie stellten während des geselligen Teils des Neujahrsempfangs die Versorgung der Besucherinnen und Besucher mit Getränken und Speisen (das Büfett-Team hatte genau 108 Platten mit Schnittchen bereitet) sicher.