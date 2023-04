Dießen

12:00 Uhr

Beweg dich schlau: Bewegungsprogramm für Kinder in Dießen

"Beweg dich schlau" heißt es ab jetzt an der Dießener Carl-Off-Schule und in den Kindergärten von Dettenschwang und Riederau. Kürzlich fand die sogenannte Kick-off-Veranstaltung statt, unter anderem mit Koordinator Josef Fürholzer (Vierter von links), Francesca Gherici (Projektmanagement, Fünfte von links), Schulleiter Michael Kramer (Sechster von links) und dem MTV-Vorsitzenden Volker Bippus.

Plus Nicht erst seit den Corona-Einschränkungen haben immer mehr Kinder motorische und kognitive Defizite. In Dießen will nun das Programm "Beweg dich schlau" den Trend umkehren.

Von Gerald Modlinger Artikel anhören Shape

"Beweg dich schlau" heißt ab sofort das Motto in den ersten beiden Klassen der Carl-Orff-Schule in Dießen und in den gemeindlichen Kindergärten in Dettenschwang und Riederau. Zusammen mit der Felix-Neureuther-Stiftung und der Sparkassenstiftung als Finanziers sollen damit die motorischen Fähigkeiten und sportlichen Talente von Mädchen und Buben verbessert und geweckt werden. Nach der kürzlich stattgefundenen Kick-off-Veranstaltung mit rund 20 beteiligten Erzieherinnen und Lehrkräften sowie Vertretern des MTV Dießen soll dieser etwas andere Ansatz für mehr Bewegung für Kinder nun in die Betreuungs- und Unterrichtszeiten einfließen.

Initiiert wurde das Bewegungsprojekt von Josef Fürholzer, der es jetzt auch im Markt Dießen koordiniert. Vor zwei Jahren begann er als Jugend-Volleyballtrainer beim MTV Dießen. Schnell wurde ihm dabei klar, dass manche der jungen Volleyballer mit der Komplexität dieses Ballsports überfordert waren und es für sie manchmal schon schwierig war, überhaupt den Ball zu fangen, erzählt Fürholzer. Die Folge: Mangels Erfolgserlebnissen hörten manche der jungen Leute gleich wieder mit dem Volleyballtraining auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen