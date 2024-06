Charmante Kulturschlenderei durch Dießen

Ortsgeschichte, Klang und Kunst vereint der Heimatverein Dießen auch beim zweiten Klangspaziergang durch die Marktgemeinde.

Bereits zum zweiten Mal findet am 22. Juni der Dießener Klangspaziergang statt. Die charmante Kulturschlenderei ist eine Initiative des Heimatvereins und vereint Klang, Ortsgeschichte und Kunst in liebevollster Weise. Die Klangspaziergänger sind eingeladen, sich ausgehend von festgelegten Programmpunkten ihren eigenen Spazierweg zusammenzustellen und sich auf diese Weise einmal durch den Ort zu lauschen.

Der Klangspaziergang startet mit den jüngsten Teilnehmerinnen und Teilnehmern in der Dießener Musikschule, um 15 Uhr findet hier in Raum OG1 ein 20-minütiges Konzert von Ferdinand Abenthum, Nele Thierjung, Luisa Schilp und Anton Nesselmann statt. Von 14 bis 18 Uhr sind bei Martin Gensbaur im Dießener Kunstfenster (Hofmark 13) drei neue Arbeiten zu sehen, zudem heißt es ab 16 Uhr „Gensbaur übt Bach“ – Lauscherinnen und Lauscher sind willkommen.

Das Frauenensemble des Dießener Münsterchors gibt ein kleines Platzkonzert



Gleich in der Nähe, im Studio von Sabine Jakobs und Stefan Vogt in der Herrenstraße 20 finden um 16 Uhr, um 17.30 und um 19 Uhr Improvisationen am Monochord von Birgit Bender statt, dazu kann die Fotografie-Serie „Grüneck abgebrannt“ von Sabine Jakobs betrachtet werden. Im Taubenturm ist von 14 bis 18 Uhr die Ausstellung Anna Dorothea Klug und Nikolaus Fasslrinner „Einbruch in die Dämmerung“ zu sehen. Um 17 Uhr findet sich im Torbogen des Taubenturms das Frauenensemble des Münsterchors für ein kleines Platzkonzert ein.

Adhi Jacinth Tanumihardja (Cembalo) und Thomas Wenk (Objekte) waren beim Klangspaziergang 2024 im Atelier Rudolf Schoeller dabei. Foto: Heimatverein Dießen

Ganz privat wird es im Atelier Rudolf Schoeller in der Anton-Zech-Straße 6: Dort präsentiert die Schülerin Katharina Pauer ab 16.30 und um 18.45 chladnische Klangfiguren an einem Klanggenerator. Zu jeder vollen Stunde sind die Spaziergängerinnen und Spaziergänger dann bei Michael Lutzeier in die Buzallee 26 eingeladen. Dort gibt es eine Lokomotive aus Klängen, Tönen und Geräuschen.

Auf dem Weg dorthin lohnt ein Stopp am Klosterberg 9 (Ecke St.-Stephan-Weg). In der Scheune trifft man auf Corinna-Rosa Falkenberg (Poesie) und Siso Hagen (Stimme), die von 16.40 Uhr bis 17.20 Uhr „A Fusion of Poetry and Melody“, eine Poesie- und Melodie-Impro aus „der Himmel und das Salz“ in Englisch und Deutsch präsentieren.

Auch das Stellwerk Dießen ist einen Abstecher wert: Dort ist von 14 bis 18 Uhr Annunciata Forestis Ausstellung: „Ein halbes Leben Malerei“ geöffnet, um 17.40 spielt die Akkordeonistin Annette Rießner passend dazu Blumenkompositionen von Yves Apparailly.

Ganz besondere Klänge erwarten die Spazierenden im Garten des Grundstücks Fischermartlstraße 7: Von 18 bis 18.30 Uhr erleben sie dort mit Randolf Pirkmayer und Maria Rucker den „Plattenspieler“ – direaktionale Musik auf Steinplatten und anderen Instrumenten.

Der Eintritt erfolgt über Spenden an den jeweiligen Spielorten. Das Programm können Interessierte auch unter www.heimatverein-diessen.de abrufen. (AZ)