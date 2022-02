Dießen

vor 11 Min.

Das Carl-Orff-Museum in Dießen schließt

Das Carl-Orff-Museum in Dießen in der Hofmark schließt. Es soll an einem anderen Platz im Markt wieder eröffnen. Bis dahin ist aber Geduld gefragt.

Das Carl-Orff-Museum in Dießen schließt in der Hofmark 3. Das ist aber für Freunde der Musik und Kultur kein Grund zu langer Trauer, denn es geht nahtlos weiter im Ziegelstadel 1, dem ehemaligen Wohn- und Schaffensreich des Komponisten. Dort wird ein neuer Orff-Ort für Musik- und Theater-Begeisterte entstehen. Bis dieser eröffnet wird, dauert es noch eine Weile. Geplant war eigentlich, dass das Museum zum 125. Geburtstag des Musikers im Jahr 2020 umzieht. Dießens damaliger Bürgermeister Herbert Kirsch räumte aber schon im Jahr 2019 ein, dass der Zeitplan sportlich sei. Das bewahrheitete sich. Anfang diesen Monats beschäftigte sich der Bauausschuss des Dießener Gemeinderats mit dem notwendigen Bebauungsplan. Die Stellungnahmen der in dem Verfahren beteiligten Behörden lagen vor. Dabei teilte Bauamtsleiterin Johanna Schäffert mit, dass das als Anbau an das Orff-Anwesen geplante Museum etwas größer als bislang vorgesehen werden wird. Damit sollen die Anforderungen der Landesstelle für nicht staatliche Museen im Hinblick auf Barrierefreiheit und Bewegungsabläufe berücksichtigt werden. So könnte das geplante neue Orff-Museum in Dießen aussehen. Foto: Meck & Partner Geplant ist, das bisherige Ensemble, das aus dem Wohn- und Arbeitshaus besteht, durch einen eingeschossigen Flachbau und ein drittes Gebäude zu ergänzen. In den zwischen die drei Hauptgebäude geschobenen eingeschossigen Zwischenbau sollen einmal Foyer, ein Lichthof, das Schulwerk, die Ausstellung der rund 200 Instrumente und das Arbeitszimmer 2.0 untergebracht werden. Herbert Kirsch kündigte 2019 an: „Wir werden dort das Arbeitszimmer eins zu eins abbilden.“ Das Originalzimmer verbleibe im Bestandsgebäude und werde der Öffentlichkeit in der Regel nicht zugänglich sein. Das sei aufgrund des begrenzten Platzangebots und auch aufgrund der Originaleinrichtung nicht möglich. Museum in Dießen bietet weiterhin Führungen und Veranstaltungen an Interessierte müssen aber in der Zwischenzeit nicht auf Orff verzichten. Die Führungen „Auf zu Orff“ und „Kluge und Starke – Frauen im Leben Carl Orffs“ finden ab Mai wieder statt, ebenso Führungen in das Arbeitszimmer von Carl Orff, in dem unter anderem der Flügel steht, auf dem die weltberühmten Carmina Burana (Lieder aus Benediktbeuern) komponiert wurden. Ausgewählte Aktionen und Veranstaltungen sorgen außerdem dafür, dass die Zeit bis zur Eröffnung des neuen Orff-Ortes nicht zu lang wird. (lt/chmü) Lesen Sie dazu auch Ammersee Dießen: "Die Schwedeninsel" für den früheren Bürgermeister

