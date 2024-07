Das Craftbräu in Dießen gibt es schon seit zehn Jahren

Bereits vor 13 Jahren brauten Martin Hug und Claus Bakenecker mit ein paar Helfern ihr eigenes Bier, damals noch in einer kleinen Garage in Dießen. Doch mit steigender Qualität des Bieres stiegen auch die Bedürfnisse an die benötigte Menge. So mussten neue Gerätschaften und ein größerer Raum zum Brauen gefunden werden. In der Mühlstraße 12, wo bis heute gebraut wird, fanden die beiden ihre Heimat. Seither bringen Hug und Bakenecker unfiltriertes Craft-Bier aus Dießen auf den Markt, gebraut nach dem bayrischen Reinheitsgebot. Der „Craftstoff“ wurde geboren. Heute heißt das Bier „Craftsport“, vier weitere Sorten sind hinzugekommen. Vor zehn Jahren fiel schließich mit dem Ausschank des Bieres zur „Weißen Tafel“ in Dießen der Startschuss zur Marke Craft Bräu. Der Erfolg ließ nicht auf sich warten. „Die Leute standen Schlange und am Abend waren alle Biervorräte ausgetrunken“, heißt es in einer Pressemitteilung zum Zehnjährigen. Für Claus Bakenecker und Martin Hug war das die Initialzündung für die nächste Stufe. Die begann mit einem kleinen Gassenschank für jeweils zwei Stunden an Dienstagen und Donnerstagen direkt aus dem Brauraum, später dann mit maschineller Abfüllung von 1000 Litern in 0,5-Liter-Flaschen. Für das Bieretikett und die Marke hat Illustratorin Sascha Pollach ein Logo und eine Bildmarke entwickelt, die bis heute Bestand hat.

Bier vom Fass und jede Menge Kultur gibt es im Dießener Craftbräu



Ein Jahr nach Beginn des Gassenausschanks hatten Martin Hug, Claus und Uli Bakenecker dann die nächste Idee. In der gerade frei gewordenen Halle direkt neben der Brauerei in der Dießener Mühlstraße richteten sie eine Schankhalle ein, die bis heute die Heimat der Marke Craft Bräu ist. Zum Ausschank des Bieres, frisch vom Fass, starteten die Drei ein Kulturprogramm mit Live-Musik. Mit dem „Zwonnerstag“ waren zunächst verschiedene Jazzformationen um die Musiker Karsten Gnettner und Bernd Hess an jedem zweiten Donnerstag im Monat am Start, später fanden auch andere Musiker im Craft Bräu ihre Bühne.

Live-Musik, Bier und mehr zum Jubiläum im Craftbräu in Dießen

Im Jahr 2020 übernahm dann schließlich die neu gegründete Craft-Schaft-Genossenschaft als Betreiber die Schankhalle, um das zu erhalten, was die beiden Begründer längst nicht mehr allein schafften. Mit ihr vergrößerte sich nicht nur das Team, sondern auch das Angebot. Mittlerweile bekommt man im Craft Bräu fünf Biere vom Fass und das kulturelle Angebot wurde, neben den Live-Konzerten um weitere Formate wie den „Craft-Talk“, den „Segler-Hock“ und Kooperationen mit weiteren Kulturtreibenden erweitert.

Ihre Erfolgsgeschichte feiern Hug und Bakenecker nun am Samstag, 20. Juli ab 15 Uhr. Zum Jubiläum gibt es ein frisch gebrautes sommerliches Ale, das in seinem hopfigen Geschmack an das „Hope“ erinnert. Ab 18 Uhr beginnt in der Schankhalle die Live-Musik mit dem neu gegründeten Kneipen-Chor, der sich damit im Craft Bräu einem breiteren Publikum vorstellen möchte. Bis 22 Uhr treten dann gute alte Bekannte auf, die das Kulturprogramm im Craft Bräu in den vielen Jahren begleitet und gestaltet haben. Das Programm wird durch eine Diashow, eine Festrede und eine Spoken-Word-Performance ergänzt. Und zum Essen gibt es im Craft Bräu auch mal etwas mehr als Nachos. (AZ)