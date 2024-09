Das erste Brautpaar gibt sich im Carl-Orff-Museum in Dießen das Ja-Wort

Bis das neue Carl-Orff-Museum am Dießener Ziegelstadel fertiggestellt ist, wird es zwar noch einige Monate dauern, aber die erste Trauung auf dem idyllisch gelegenen Anwesen des 1982 verstorbenen Komponisten ist am Montagnachmittag bereits vollzogen worden. Im Blauen Salon gaben sich Julia Kirsch, die Tochter von Altbürgermeister Herbert Kirsch und seiner Frau Anita, und ihr Bräutigam Dr. Jonathan Wagner vor Bürgermeisterin Sandra Perzul das Ja-Wort.

Kurz vor 16 Uhr rollte der weiße Mercedes 280 SE, Baujahr 1978, das letzte Auto von Carl Orff, auf das Grundstück am Ziegelstadel, das noch immer eine riesige Baustelle ist. Der Brautvater - er ist auch Vorsitzender des Kuratoriums der Carl-Orff-Stiftung - ließ es sich nicht nehmen, den Wagen selbst zu lenken. Das Fahrzeug gehört der Stiftung und soll - wenn es gewünscht wird - als Brautauto auch bei künftigen Trauungen auf dem Anwesen zum Einsatz kommen. Dann ging es fürs Brautpaar, die Trauzeugen und rund ein Dutzend Gäste unter dem Baugerüst hinein in den Rohbau zum Blauen Salon, wo Bürgermeisterin Sandra Perzul die Trauung vornahm.

Die kirchliche Hochzeit von Julia Kirsch und Jonathan Wagner folgt im nächsten Jahr

Die eigentliche große Hochzeit wollen Julia Kirsch und Jonathan Wagner im nächsten Jahr feiern - mit kirchlicher Trauung im Marienmünster und Feier im Gut Romenthal. Die 32-jährige Tochter des Altbürgermeisters lebt mit ihrem Ehemann in München. Nach dem Abitur am Gymnasium in St. Ottilien studierte sie Jura. Sie arbeitet als Juristin im Wissenschaftsministerium. Ihr 33-jähriger Ehemann kommt aus München und forscht als promovierter Biochemiker an der Universität zu Proteinfaltung und neurodegenerativen Erkrankungen.

Im Blauen Salon im künftigen Orff-Museum gaben sich Julia Kirsch und ihr Bräutigam Jonathan Wagner vor Bürgermeisterin Sandra Perzul das Ja-Wort. Foto: Gerald Modlinger

Die Wahl des Anwesens von Carl Orff in Dießen als Ort für ihre standesamtliche Eheschließung erklärt Julia Kirsch so: „Wenn man in diesem malerischen Ort am See aufgewachsen ist, ist es eigentlich nicht möglich, diesen besonderen Tag andernorts zu verbringen. Auch mein Mann, ursprünglich überzeugtes Stadtkind, konnte sich diesem Charme nicht entziehen und verbringt mittlerweile sehr gerne Zeit hier am oder auf dem Ammersee. Dass die Eheschließung nun auch im früheren Wohnhaus von Carl Orff möglich ist, war dann ein absoluter Glücksfall: Sein Wirken ist für den künstlerischen Geist, der durch den Ort weht, sicherlich mit prägend.“

Für sie persönlich seien die ersten Berührungspunkte mit Orffs Musik in der Orff-Gruppe entstanden, in der sie in der Grundschule musiziert habe, oder auch durch Liselotte Orff, „die uns als Kinder die ein oder andere CD mit Stücken seiner Werke zugesteckt hat“, wie sie sich erinnert.