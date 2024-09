Das lernten die Kinder vor mehr als 60 Jahren in der Grundschule in Dießen

Wenn alljährlich die Schule wieder beginnt, kehrt nach den langen Sommerferien für Kinder und Eltern nicht nur der Alltag zurück, sondern es werden auch Erinnerungen an die eigene Schulzeit lebendig, ist doch der erste Schultag eine der großen Stationen der Kindheit. Noch lebendiger wird die Erinnerung, wenn man noch einen Blick auf das werfen kann, was man als Kind in die Schulhefte geschrieben hat. Wolfgang König ist vor einigen Monaten wieder auf einige seiner Hefte aus seiner Grundschulzeit in Dießen gestoßen. Die acht Hefte aus der ersten, dritten und vierten Klasse vermitteln auch Zeitgeschichte und wie Kinder ihre Umwelt in dieser Zeit erlebten.

Gerald Modlinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis