Der Dießener Trachtenverein zeigt, was er kann

Beim „Preisplattln der Gausieger um den Löwen des Bayerischen Ministerpräsidenten“, das heuer im Rahmen des Gaufestes in Steinebach ausgetragen wurde, erzielten die Tänzerinnen und Tänzer des Trachtenvereins Dießen/St. Georgen hervorragende Ergebnisse.

Nach erstem Bangen, ob das Fest aufgrund des extremen Niederschlages der vorigen Wochen überhaupt stattfinden kann, freuten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Bayerischen Löwen dafür umso mehr, als es endlich so weit war. Der Dießener Trachtenverein schickte 18 Mitglieder ins Rennen, die sich zuvor bei den jeweiligen Gaupreisplattl-Wettbewerben mit einem ersten, zweiten oder dritten Platz qualifiziert hatten. Im Gruppenwettbewerb sind nur die Erst- und Zweitplatzierten zugelassen.

Zum Bayerischen Löwen reisen auch Trachtenvereine aus Übersee an

Zum Wettbewerb um den Bayerischen Löwen reisen nicht nur Vereine aus ganz Bayern und Deutschland an, sogar aus Übersee, aus Amerika nehmen Vertreterinnen und Vertreter der jeweiligen Trachtenvereine teil, weswegen in Fachkreisen auch von der „Weltmeisterschaft im Schuhplattln“ gesprochen wird.

Diana Lindner und Josias Vief beim Wettbewerb um den Bayerischen Löwen.

Der Dießener Trachtenjugend darf gratuliert werden: in Altersklasse der Madln bis neun Jahre erreichte Diana Lindner Platz drei und bei den Buam in derselben Altersklasse Josias Vief den zweiten und Leon Schranner den dritten Platz. Bei den Madln bis 13 Jahre erzielte Luzia Vief den dritten und Mia Lindner den siebten Platz. Anton Leithold aus der gleichen Altersklasse schaffte es auf Platz 12, Konrad von Thülen machte bei den Buam bis 16 Jahre den zehnten Platz. Folgende Plätze wurden bei den Erwachsenen erzielt: Aktiv I Deandl – Regina Hinterbichler (Platz neun) und Melanie Schranner Platz elf. In der Gruppe Aktiv I Buam ging Platz zehn an Wolfgang Huber und in der Gruppe Aktiv II siegte Claudia Huber, gefolgt von Maria Scheidl. Andreas Huber, der Vorstand des Dießener Trachtenvereins erreichte bei Aktiv III den dritten Platz.

Die Aktivengruppe des Dießener Heimat- und Trachtenvereins.

Sogar ein Teilnehmer der Ehrenklasse kommt aus den Reihen des Dießener Trachtenvereins: Albert Hinterbichler erreichte Platz neun. Die Aktiv-Gruppe von Dießen erfüllt den Trachtenverein auch mit besonderem Stolz, da ihr zum dritten Platz gratuliert werden darf. Die Vortänzerin Marlene Hinterbichler und den Vorplattler Wolfgang Huber freuen sich „dass wir uns mit so vielen Mitgliedern für den bayerischen Löwen qualifizieren konnten.“ (AZ)