Der Musikverein Dießen bläst ein ereignisreiches Jahr 2025 an

Während die meisten ruhige und arbeitsfreie Tage genießen (dieses Mal liegen die Feiertage ja besonders günstig mitten in der Woche), sind vielerorts Musikerinnen und Musiker von früh bis spät bei schönem, aber durchaus frostigem Wetter unterwegs, um musikalische Neujahrsgrüße zu übermitteln (und natürlich auch um eine Spende zu bitten). Nach dem Spielmannszug musizierte am Montag der Musikverein auf den Dießener Straßen und Plätzen. Am Silvestertag sind seine Klänge in St. Georgen und Wengen zu hören und an Neujahr in Dettenhofen, Dettenschwang und Obermühlhausen. Der Musikverein hat im neuen Jahr übrigens einiges vor. Er richtet zusammen mit der Feuerwehr vom 14. bis 17. August die Dettenschwanger Festtage in Verbindung mit dem Bezirksmusikfest aus. Anlass sind 150 Jahre Feuerwehr und 125 Jahre Musikverein. Am 22. März gibt es auch wieder eine Neuauflage des heuer erstmals veranstalteten Starkbierfests in Dettenhofen und am 5. April folgt das Frühjahrskonzert in der Mädchenrealschule.

