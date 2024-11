Dieb macht sich in Dießen an Oldtimer zu schaffen

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde im Von-Baab-Weg in Dießen der vordere Blinker auf der Beifahrerseite eines alten Mercedes SL entwendet. Beim Versuch, auch den Blinker auf der Fahrerseite auszubauen, ging die Alarmanlage los, was den Täter, laut Polizei Dießen, wohl verscheuchte. Der Beuteschaden liegt bei 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dießen unter Telefon 08807/92110 an.

