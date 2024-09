Dießener Bürgermeisterin kündigt Wohnungsbau in Romenthal an

Was kürzlich mit Blick auf den Wohnungsbau in Dießen aus der CSU vorgeschlagen wurde, will Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) nun konkret auf den Weg bringen: Auf einem Teil der Flächen, den der Markt Dießen bei der Privatisierung des früheren Staatsguts in Romenthal Anfang der 2000er-Jahre gekauft hatte, sollen längerfristig Wohnungen errichtet werden. Das kündigte die Bürgermeisterin am Ende der jüngsten Bauausschusssitzung an.

Konkret wird dabei eine rund 7000 Quadratmeter große Fläche betrachtet, die sich nördlich an die Buzallee anschließt und westlich der Gemeindewohnhäuser in Neudießen liegt. Auf einem Teil davon plant der Markt bereits einen inklusiven Spielplatz. Die Planungen für den Wohnungsbau sollen nun angestoßen werden, erklärte Perzul.

Gemeindeeigene Flächen zu bebauen, um preiswerten Wohnraum zu schaffen, hatte beispielsweise Zweiter Bürgermeister Roland Kratzer (CSU) vorgeschlagen, als im Gemeinderat diskutiert wurde, von einer Firma von Freie Wähler-Gemeinderat Florian Zarbo 17 Wohnungen zum Preis von 7,4 Millionen Euro zu erwerben. Kratzers Überlegung war dabei, dass Wohnungen, die etwa auf dem Grundstück in Romenthal errichtet werden, deutlich billiger vermietet werden können, weil die Fläche zu einem Bruchteil heutiger Bodenrichtwerte für Wohnbauland gekauft werden konnte.

Wie viel 2001 der Quadratmeter in Romenthal kostete

Derzeit geht man in Dießen je nach Lage von einem Quadratmeterpreis von rund 1000 Euro für Bauland aus. Als der Markt Dießen 2001, in der ersten Amtszeit des früheren Bürgermeisters Herbert Kirsch (Dießener Bürger), einen Teil der Flächen in Romenthal kaufte, belief sich der Kaufpreis auf 69 Mark, umgerechnet sind das 35,28 Euro pro Quadratmeter.