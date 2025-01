Dießener Bürgermeisterin kündigt zweite Kandidatur an. Aber wer tritt noch an?

Nicht nur jetzt vor der Bundestagswahl, sondern auch in einem Jahr wird - zumindest in Bayern - wieder Wahlkampf sein: Am 8. März 2026 werden die Bürgermeister und Gemeinderäte, Landräte und Kreistage gewählt und allmählich sortieren sich die Parteien und Wählergemeinschaften auch in Dießen. Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) wurde 2020 neu ins Amt gewählt - und dieses Amt will sie auch über 2026 hinaus üben. Zum Jahreswechsel hat sie gegenüber unserer Redaktion angekündigt, wieder kandidieren zu wollen. Sie wird mit dieser Absicht nicht die Einzige bleiben. Zumindest hat die CSU mehrfach unzweifelhaft angekündigt, ebenfalls einen Bewerber oder eine Bewerberin zu präsentieren.

