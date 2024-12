Dießener Feuerwehr ist mit drei neuen Fahrzeugen im Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Dießen hat ihren traditionellen Jahresabschluss im Feuerwehrgerätehaus gefeiert. Rund 120 Vereinsmitglieder, Familienangehörige, Freunde der Patenfeuerwehren aus Nals (Südtirol) und St. Georgen sowie Ehrengäste und Unterstützer blickten gemeinsam auf ein ereignisreiches Jahr zurück.

Ein Höhepunkt des Abends war die Segnung von drei neuen Fahrzeugen, die die Feuerwehr im Jahr 2024 in Dienst hatte stellen können, heißt es in einer Mitteilung. Pfarrer Josef Kirchensteiner sprach den kirchlichen Segen auf das neu angeschaffte Wechselladerfahrzeug, das vom Landkreis zur Verfügung gestellt wurde, sowie auf den Teleskoplader und ein weiteres Transportfahrzeug, die beide vom Markt Dießen finanziert wurden. Das Wechselladerfahrzeug absolvierte bereits seinen ersten Einsatz am 27. Dezember, nachdem die in Dießen stationierte Unterstützungsgruppe der Örtlichen Einsatzleitung des Landkreises zu einem Brand in einer Altpapiersortieranlage in Kinsau alarmiert worden war.

Das neue Ehrenmitglied der Dießener Feuerwehr bekommt seine Urkunde überreicht

Bei der Generalversammlung im Frühjahr war Franz Schuster zum Ehrenmitglied der Feuerwehr Dießen ernannt worden. Da er bei dieser Versammlung nicht anwesend sein konnte, überreichten ihm die Vorsitzenden Daniel Christ und Stephan Schmid sowie die Kommandanten Florian König und Rüdiger Steffek die Ehrenmitgliedsurkunde im Rahmen des Jahresabschlusses. Franz Schuster trat 1977 in den aktiven Dienst der Feuerwehr Dießen ein und schied 2023 nach Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze aus. Über 28 Jahre lang war er als Zugführer tätig, daneben für die Ausbildungs- und Übungsleitung zuständig und engagierte sich viele Jahre im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Zudem setzte sich Schuster über sechs Jahre hinweg als Schriftführer im Vorstand ein.

Franz Schuster bekam bei der Jahresabschlussfeier der Dießener Feuerwehr die Urkunde zur Ehrenmitgliedschaft überreicht. Das Foto zeigt ihn mit (von links) dem Vereinsvorsitzenden Daniel Christ, Zweiten Vorsitzenden Stephan Schmid, Kommandant Florian König und Zweiten Kommandant Rüdiger Steffek. Foto: Feuerwehr Dießen

Im Jahr 2024 leisteten die ehrenamtlichen Mitglieder der Feuerwehr Dießen rund 20.000 Stunden im Vereins-, Einsatz- und Übungsdienst. Bis zum 28. Dezember wurden die Aktiven zu insgesamt 366 Feuerwehreinsätzen gerufen. Die Feuerwehr Dießen zählt derzeit mehr als 65 Aktive sowie über 20 Jugendfeuerwehrmitglieder. (AZ)