Dießen

vor 48 Min.

Dießener Finanzen werden mit einem Federstrich ins Lot gebracht

Plus Ein Minus im laufenden Betrieb führt oft zu langwierigen Spardebatten in den Gemeinden. In Dießen geht man bei der Haushaltsberatung einen anderen Weg.

Von Gerald Modlinger

Praktisch mit einem Federstrich ist der Entwurf für den diesjährigen Dießener Gemeindehaushalt in der Finanzausschusssitzung in Form gebracht worden. Ein mühseliges Streichkonzert bei einzelnen Haushaltsansätzen konnte so unterbleiben. Im Blick hatten Kämmerer Gunther Füßle und die Gemeinderatsmitglieder zunächst den Verwaltungshaushalt, der die laufenden Einnahmen und Ausgaben zusammenfasst. Um die Investitionen im Vermögenshaushalt wird es in der nächsten Sitzung gehen.

Damit eine Gemeinde entsprechend Spielraum für solche Investitionen hat und diese nicht nur über Kredite finanzieren muss, ist es notwendig, dass der Verwaltungshaushalt einen Überschuss aufweist. Doch genau daran krankte der bisherige Etatentwurf. Trotz der bereits beschlossenen Erhöhung der Grundsteuer B und der Zweitwohnungssteuer wies der Verwaltungshaushalt ein Defizit von rund 671.000 Euro auf (bei einem Volumen von 29,3 Millionen Euro).

