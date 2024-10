Dießener Gemeinderat sagt grundsätzlich Ja zu neuem Wohngebiet in Romenthal

In Romenthal am nördlichen Ortsrand von Dießen soll weiterer Wohnraum geschaffen werden. Ein Grundsatzbeschluss hierfür ist in der jüngsten Gemeinderatssitzung gefasst worden. Die Verwaltung soll nun einen Bebauungsplan vorbereiten, aus dem erkennbar wird, wie die nach Westen ansteigende Wiese neben den drei gemeindlichen Zwölffamilienhäusern in Neudießen bebaut werden könnte.

Das Gelände wurde vor 23 Jahren vom Markt Dießen erworben. Damals verkaufte der Freistaat Bayern sein früheres ökologisches Versuchsgut in Romenthal. Der größte Teil befindet sich seither in Privatbesitz. Die landwirtschaftlichen Flächen zwischen der Villa Romenthal und der Dießener Ortsgrenze kaufte die Gemeinde. Großteils entstand darauf ein Gewerbegebiet. Ein etwa zwei Hektar großer Teil westlich und südwestlich davon ist bislang unbebaut. Knapp zwei Drittel davon dienen als Ausgleichsfläche für das Gewerbegebiet, rund 7000 Quadratmeter neben den Gemeindehäusern in Neudießen können bebaut werden, zumal auch eine Aufzahlungsverpflichtung des Marktes Dießen gegenüber dem Freistaat seit mehr als drei Jahren abgelaufen ist: Diese war für den Fall vereinbart worden, dass der Markt Dießen das Gelände einer höherwertigen Nutzung zuführt. Der Kaufpreis hatte seinerzeit 35,28 Euro pro Quadratmeter betragen.

Die Gemeinde will sich aus der Vermietung von Wohnungen auch langfristige Einnahmen sichern

Zum einen soll mit der Ausweisung von neuem Bauland in Romenthal preisgünstiger Wohnraum geschaffen werden, erklärte Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger). Die Vorlage an den Gemeinderat empfiehlt eine Bebauung aber auch „aus wirtschaftlichen Gründen, da sich die Finanzlage des Marktes Dießen zunehmend verschlechtert“. Die Steuereinnahmen stagnierten, die Ausgaben für Kreisumlage und Personal stiegen. „Langfristige Einnahmen aus der Vermietung von Immobilien können hier einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung des Haushaltsplans leisten“ - sofern die Mieten so festgesetzt werden, dass sie nicht nur die Kosten decken, sondern Überschüsse generieren.

Angesichts dieser finanziellen Erwägungen fragte Patrick Beausencourt (SPD) sogleich, ob es auch dann staatliche Fördermittel aus dem Wohnbauförderprogramm geben würde, wenn der Markt Dießen das Gelände an einen Bauträger veräußert und anschließend die von ihm errichteten Wohnungen zurückkauft. Das könnte der Kommune einen zweifachen Vorteil bescheren: zum einen durch den Verkaufsgewinn der 2001 für wenig Geld gekauften landwirtschaftlichen Fläche und zum anderen durch den Zuschuss für den Kauf der Wohnungen.

Grüne vermissen Vorgaben für die Planung der Wohnhäuser

Kritische Anmerkungen gab es von den Grünen: Marc Schlüpmann (Grüne) fragte, ob es sinnvoll sei, ausgerechnet am Ortsrand hohe Geschosswohnungsbauten zu errichten, zu klären sei auch, wie das Gelände verkehrlich erschlossen werden soll. Die „Leitplanken“ für eine Bebauung müsse schon der Gemeinderat setzen, fügte seine Fraktionskollegin Gabriele Übler an, die das geplante Vorgehen für etwas „hemdsärmelig“ bezeichnete.

Als die Debatte sich weiter zu verästeln begann, rief Florian Zarbo (Freie Wähler) in Erinnerung, worum es jetzt eigentlich gehe: „Wir fassen heute einen Grundsatzbeschluss und werden uns fachkundige Expertise holen.“ Verkauf oder Nutzung durch die Gemeinde sei das Thema heute nicht. Genau darüber ließ die Bürgermeisterin dann gemäß Vorlage abstimmen. 19 Gemeinderatsmitglieder befürworteten den Grundsatzbeschluss, vier stimmten dagegen.