Dießener Haushalt wird in nichtöffentlicher Klausur besprochen

Für die drei Zuhörer im Dießener Finanzausschuss, die zur Haushaltsberatung gekommen waren - Altbürgermeister Herbert Kirsch, der neue Obermühlhauser Ortssprecher Franz Vogt und Dominic Wimmer, der als CSU-Bürgermeisterkandidat genannt wird -, war es ein kurzer Abend außer Haus: Nach genau 41 Minuten war das Thema Haushalt am Ratstisch erledigt. Finanzausschuss und Gemeinderat hatten bereits in zwei nichtöffentlichen Klausuren am 9. und 15. Januar die Leitlinien für den Haushalt 2025 vorgegeben. Diese wurden nun im Finanzausschuss formal abgesegnet. Die Kritik an diesem Vorgehen - zumindest von außerhalb des Gremiums - ließ nicht lange auf sich warten. CSU-Ortsvorsitzender Marian Cammerer sagt dazu: „Politik muss man erklären, damit Menschen Entscheidungen nachvollziehen können.“

