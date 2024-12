Dießener konsumiert Cannabis und verursacht dann einen Verkehrsunfall

Am Sonntag, 8. Dezember wurde die Polizei gegen 18.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in die Dießener Herrenstraße gerufen. Bei der Unfallaufnahme wurde laut Polizeibericht festgestellt, dass einer der Beteiligten, ein 29 Jahre alter Mann aus Dießen, an diesem Tag Cannabis konsumiert hatte. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde bei dem Mann eine Blutentnahme angeordnet. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Bei dem Unfall war es nach Polizeiangaben zu einem Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich gekommen. (AZ)