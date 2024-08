Dießener Musikschulgründerin ist in ihrer Schweizer Heimat gestorben

Die Dießener Musikschule trauert um ihr Gründungsmitglied Jacqueline Rose Kelbling-Von der Mühll, die im Juli in Ihrer Heimat, der Schweiz, im Alter von 89 Jahren gestorben ist.

Jacqueline Rose Von der Mühll hat vor 41 Jahren mit ihrem Mann Gerd Kelbling (1915-2005) die Dießener Musikschule gegründet. Viele Jahre widmete sie zusammen mit ihm ihr ganzes Schaffen dem Aufbau der Musikschule. Die ersten Jahre nach der Gründung hatte das Ehepaar sogar ihr Haus für „ihre Musikschule“ zur Verfügung gestellt. Mit viel Eigenleistung wurde später das alte Feuerwehrhaus zur Musikschule umgebaut. Es war ihr immer eine Herzensangelegenheit, Kindern wie auch Erwachsenen den Weg zur Musik zu öffnen, damit es in Dießen die Möglichkeit gibt, zu musizieren und Musikunterricht zu nehmen.

Die Dießener Musikschule war für Jacqueline Rose Von der Mühll bis zu ihrem Lebensende ein wichtiges Anliegen

Nach dem Tode ihres Ehemanns ist Jaqueline Rose Von der Mühll zu ihren Kindern in ihre Heimat zurückgekehrt. Zwar konnte sie an der 40-Jahr-Feier der Musikschule im vergangenen Jahr nicht mehr teilnehmen. Bis zu ihrem Lebensende war die Dießener Musikschule ihr aber stets ein wichtiges Anliegen, heißt es in einem Nachruf des Vereins. So habe sie auch verfügt, dass anstelle von Blumen Spenden für die Musikschule getätigt werden.

„Ihr Lebenswerk wird weiterleben und uns immer an sie erinnern. Sie wird uns immer in guter Erinnerung bleiben. Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren“, versichern namens der Musikschule die Vorsitzende Hannelore Baur und ihre Stellvertreterin Melanie Vordermayr. (AZ)