Dießens Fußballer wollen beim Heimspiel zurück in die Erfolgsspur

Nach zwei Niederlagen in Serie will die erste Mannschaft des MTV Dießen am kommenden Sonntag, 22. September, ab 14 Uhr gegen den SC Oberweikertshofen mit einem Heimsieg wieder zurück in die Erfolgsspur. „Wir wollen gut spielen und unser Heimspiel für uns entscheiden“, sagt MTV-Spielertrainer Philipp Ropers vor der Partie.

In der vergangenen Saison hat es mit dem Heimsieg gegen den SC Oberweikertshofen geklappt

Vor knapp vier Monaten machte der MTV am letzten Spieltag der vergangenen Saison mit einem 4:1-Heimsieg gegen den SC den erstmaligen Klassenerhalt in der Kreisliga klar. In der aktuellen Spielzeit liegt Dießen mit sieben Punkten aus acht Spielen auf dem elften, Oberweikertshofen mit neun Zählern aus sechs Partien auf dem neunten Tabellenplatz. Für beide wäre ein Sieg also bedeutungsvoll.



„Wir wollen und werden uns am Sonntag zu Hause drei Punkte holen“, haben Ropers und seine Mannschaft ein klares Ziel.



Die zweite Mannschaft des MTV will im Anschluss ab 16 Uhr gegen den FC Windach an ihre drei Siege in Folge vor dem spielfreien vergangenen Wochenende anknüpfen. (AZ)