Dießens Fußballerinnen bezwingen die Gäste in einem stark umkämpften Spiel

In phasenweise strömendem Regen lieferten sich der MTV Dießen und der FSV Höhenrain in der jüngsten Bezirksoberliga-Partie einen spannenden Fight bis in die Schlussminuten. Am Ende bezwangen die Dießenerinnen die Gäste mit 3:2. Höhenrain erspielte sich zwar in der Anfangsphase die ersten Chancen, ein Kopfball von Carina Schreiner ging nur wenige Zentimeter am Tor vorbei. Nach einer Viertelstunde aber zeigten sich die MTV-Fußballerinnen. Nach einem Foulspiel an Laura Braunegger zirkelte Zoe Klein den fälligen Freistoß über die Mauer und traf zur 1:0-Führung. Beide Mannschaften zeigten sich zweikampfstark, die Defensivreihen standen sicher.

Kathi Schultheiß verabschiedet sich mit einem Treffer vom MTV

Im zweiten Abschnitt erwischte das Team von Coach Nico Weis den besseren Start. Einen Freistoß von Julia Stapff konnte der FSV nicht final klären, Andrea Bichler schnappte sich den Ball und versenkte trocken im langen Eck zum 2:0. Nur zehn Minuten später machte sich Kathi Schultheiß selbst das schönste Abschiedsgeschenk. Nach einer schönen Kombination mit Andrea Bichler flankte Laura Braunegger vors Tor, Kathi Schultheiß schaltete am schnellsten und staubte zum 3:0 ab. Für Schultheiß war es vorerst das letzte Spiel im MTV-Trikot, da sie ein Studium in Rostock beginnt.

Die Gäste gaben sich jedoch längst nicht geschlagen. Eine Viertelstunde vor dem Ende verkürzte zunächst Carina Schreiner auf 3:1, wenige Minuten vor dem Ende traf Amata Darchinger zum 3:2. Der MTV Dießen brachte die Führung schließlich aber über die Zeit. Am kommenden Wochenende treten die MTVF_Fußballerinnen in Gilching an. Anstoß ist am Sonntag, 13. Oktober, um 13 Uhr. (AZ)