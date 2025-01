Ein Abend für alle, die in Dießen von Herzen ihre Zeit schenken

Dießen ist ein vielgestaltiger und lebendiger Ort, nur selten gibt es mal ein Wochenende, an dem in Dießen selbst oder in einem der Ortsteile nichts los ist und so stand am Samstagabend nach einer kurzen Weihnachtszeit schon das erste große Ereignis des Jahres an: der Neujahrsempfang der Marktgemeinde Dießen im Traidtcasten. Der mehr als zweistündige Ehrungsreigen für erfolgreiche Sportler und in Vereinen sowie sozial engagierte Personen gab dabei viele Einblicke in dieses lebendige Gemeinwesen.

Dem Anlass entsprechend stellte Bürgermeisterin Sandra Perzul in ihrer Ansprache vor rund 180 Gästen das Bemühen um ein gutes Miteinander, eine lebenswerte Zukunft, Zusammenhalt und gegenseitiges Unterstützen unabhängig von individuellen Interessen und Perspektiven in den Vordergrund. Die kommunalpolitischen Herausforderungen im letzten Jahr vor der nächsten Bürgermeister- und Gemeinderatswahl streifte sie nur knapp. Als „große Projekte, die wir gut vorbereiten und die Schritt für Schritt angegangen werden müssen“, erwähnte sie die Sanierung der Mehrzweckhalle und den Wohnungsbau auf dem „Drei Rosen“-Gelände, den Ausbau der erneuerbaren Energien, den Straßenbau und die Kinderbetreuung.

Im nächsten Jahr wird die Erhebung Dießens zum Markt vor 700 Jahren gefeiert

Dann kam Perzul mit Hinweis auf die anlaufenden Vorbereitungen für das Jubiläum „700 Jahre Markt Dießen“ im Jahr 2026 schnell wieder auf die Bedeutung der Vereine zu sprechen - und zwar nicht nur im Hinblick auf die Organisation eines solchen Jubiläumsjahrs, sondern auch als Institutionen, in dem Austausch und Freundschaften gepflegt werden und in denen niemand alleine sei.

Dass dies auch der Wahrnehmung der in Vereinen aktiven Menschen entspricht, zeigte sich bei der Verleihung der Bürgermedaillen. Gerade in den kleineren Ortschaften sind Vereine die Institutionen, zu denen man als junger Mensch halt einfach mal hingeht, sei es, weil man es in der Familie vorgelebt bekommt oder weil man aus einem Verein heraus angesprochen wird. Für manche entsteht dabei eine lebenslange Bindung, wie etwa die geehrten Vertreterinnen und Vertreter der Martinsschützen oder des Heimat- und Trachtenvereins erzählten. Über Bürgermedaillen konnten sich in diesem Jahr freuen:

Elf neue Trägerinnen und Träger der Bürgermedaille

Bürgermedaille in Gold: Hermann Damnig war von 1982 bis 2007 Sportleiter der Martinsschützen in Dettenhofen und wirkt seit 1983 in der Fahnenabordnung mit.

Bürgermedaille in Silber: Karl Sättele engagierte sich 20 Jahre in der Mitgliederverwaltung des MTV Dießen und fünf Jahre als Oberturnwart; Florian Vief gehört seit Kindertagen dem Heimat- und Trachtenverein „D‘Ammertaler“ an und ist seit 1993 im Vorstand des Spielmannszugs tätig, seit 2008 als dessen Vorsitzender.

Bürgermedaille in Bronze: Paul Blinia ist seit 2009 im Vorstand des Soldaten- und Reservistenvereins Dießen engagiert, davon seit 2019 als Vorsitzender; Dr. Ludger Stürwald wirkt seit 2009 in verschiedenen Funktionen im Seniorenbeirat und organisierte 17 Jahre lang im Alpenverein Berg-Exkursionen für ältere Mitglieder; weitere vier Bronze-Träger kommen von den Martinsschützen in Dettenhofen: Harald Baur, der seit 2001 Rundenwettkampfleiter Luftgewehr und seit 2004 Kassenprüfer ist; Johannes Dankel (Kassier seit 2005), Regina Dankel (2001-2016 Schriftführerin, seither Schützenmeisterin) und Stefan Leicher (1997 bis 2016 Jugendleiter, seither Teil der Fahnenabordnung). Maria Scheidl wurde für 16 Jahre Vortänzerin und vier Jahre Schriftführerin beim Trachtenverein ausgezeichnet und Andrea Wessely für sechs Jahre Kassierin und bislang acht Jahre Vorsitzende der Wasserwacht.

Nachbarschaftshilfe und Schatztruhe erfüllen wichtige soziale Aufgaben in Dießen

Sie alle, betonte Bürgermeisterin Perzul, „schenken ihre Zeit und das von Herzen“. Dieser Motivation entspringt auch vielerlei Engagement außerhalb der Vereine zur Pflege von Kultur, Sport, Traditionen und Geselligkeit. Deshalb dankte die Bürgermeisterin bereits zum dritten Mal für besonderes soziales Engagement. Dieses galt zum einen der vor elf Jahren gegründeten Nachbarschaftshilfe mit ihren rund 50 aktiven Mitgliedern. Sie erleichtern vor allem älteren alleinstehenden Menschen den Alltag, indem sie einen Fahr- und Begleitdienst anbieten, weitergehende Hilfen vermitteln oder einfache handwerkliche Unterstützung etwa beim Aufbau eines Möbelstücks leisten.

Icon Vergrößern Mit Blumensträußen dankten Bürgermeisterin Sandra Perzul (links) und Zweiter Bürgermeister Roland Kratzer (Dritter von links) den Vertreterinnen und Vertretern der Nachbarschaftshilfe, Sabine Krämer (Zweite von links) und Antoinette Bagusat (rechts) sowie der Schatztruhe, Marlene Högg, Marianne Asam und Wilfried Heinrich (Vierte, fünfte und sechster von links). Foto: Gerald Modlinger Icon Schließen Schließen Mit Blumensträußen dankten Bürgermeisterin Sandra Perzul (links) und Zweiter Bürgermeister Roland Kratzer (Dritter von links) den Vertreterinnen und Vertretern der Nachbarschaftshilfe, Sabine Krämer (Zweite von links) und Antoinette Bagusat (rechts) sowie der Schatztruhe, Marlene Högg, Marianne Asam und Wilfried Heinrich (Vierte, fünfte und sechster von links). Foto: Gerald Modlinger

Zehn Jahre gibt es inzwischen die Schatztruhe, den Second-Hand-Laden des Roten Kreuzes. Das Geschäft in der Prinz-Ludwig-Straße ist in dieser Zeit ebenso aufgrund ehrenamtlichen Engagements zu einem der frequentiertesten Orte in der Straße geworden.

Das Schnittchen-Team hatte beim Neujahrsempfang einen langen Tag

Als es schon auf halb elf Uhr zuging, wurde wie üblich noch das Buffet-Team nach vorn gebeten: Das Dutzend Frauen um Resi Gerum hatte wieder einen langen Arbeitstag. Seit 10 Uhr arbeiteten sie für das auch dieses Jahr hochgelobte Schnittchen-Buffet, und bis wieder alles aufgeräumt war, war schon früher Morgen. Für musikalische Auflockerungen sorgte beim Neujahrsempfang die Band LeBaCOS, was für „Lehrerinen- und Lehrer Band der Carl-Orff-Grund- und Mittelschule“ steht.