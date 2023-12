Dießen

Eine "Seilschaft" zeigt ihre Werke im Blauen Haus

Plus Helmut Bäumker schart vier weitere Kunstschaffende um sich. Im Blauen Haus zeigen sie Linoldrucke, Skulpturen und Malerei, die sich mit Tönen verbinden.

Von Dagmar Kübler

Kunst öffnet Horizonte und schafft Verbindungen. Zu einer solchen haben sich fünf Künstlerinnen und Künstler in einer „Seilschaft“ zusammengeschlossen. Ihre erste Ausstellung im Blauen Haus in Dießen bietet eine faszinierende Vielfalt an künstlerischer Darstellung.

Der Koch und Künstler Helmut Bäumker aus Dettenhofen hat eine Seilschaft geknüpft. Menschen zusammenzubringen und „einfach mal zu machen“ ist seine Devise, und nach dieser hat er vier sehr unterschiedliche Künstler und Künstlerinnen, darunter ihm langjährig bekannte und völlig neue, zu einer Seilschaft eingeladen. Mit dabei ist der junge Steinmetz und Bildhauer Jonas Ochs aus Mering, der Kunst in Stein, mit Linoldruck und in Worten, geschrieben auf bemalten Jalousien, ausdrückt, aber auch Bäumkers langjähriger Weggefährte Josef Huber aus Rettenschöss in Tirol. Die beiden verbindet neben der Kunst auch die Lebensleistung, alte Häuser wieder in lebenswerten, kreativen Wohnraum verwandelt zu haben.

