Eine "Seilschaft" stellt im Blauen Haus in Dießen aus

Neue Künstlergruppe in Dießen: Die "Seilschaft" präsentiert sich im "Blauen Haus".

Vom Samstag bis Sonntag, 9. bis 17. Dezember, stellt die neu gegründete Künstlergruppe „Seilschaft“ um den Kochschulinhaber und Künstler Helmut Bäumker im „Blauen Haus“ in Dießen aus. Helmut Christoph Bäumker wurde geboren 1959 in Recklinghausen geboren und lebt seit 2019 in Dettenhofen. Er eröffnete schon 1981 sein erstes Atelier in Düsseldorf und durchlief bis 1994 verschiedenste Ausbildungen bei Handwerksmeistern und anerkannten Künstlern im Bereich Eisen, Glas, Holz und Farbe. Seit 1996 arbeitet Bäumker unter anderem im Bereich Inneneinrichtung, Skulpturen, Lichtobjekte und der Malerei.

Diesen Sommer schloss er sich mit einigen Künstlerkollegen zur „Seilschaft“ zusammen, einer Gruppe, die nun mit ihrer ersten gemeinsamen Ausstellung ein breites Spektrum der Kunstszene abdecken kann, wie eine Mitteilung informiert.

Die freischaffende Dießener Künstlerin Birgit Schweimler stellt im Blauen Haus aus

Mit dabei ist die freischaffende Künstlerin Birgit Schweimler aus Dießen, die abstrakte und nichtfigurative Bilder ausstellt. Sie arbeitet mit natürlichen Materialien, Pigmenten, Acryl- sowie Ölfarben und Tinte und lässt so teils dreidimensionale Eindrücke entstehen.

Ihr Mann, Serge Devadder, ein belgischer Musiker, wird die Besucher in die Welt der Ambiente- und Klanglandschaften entführen. Er entwirft generative Soundtracks und Klangfarben gepaart mit digitalen Effekten für Kunstausstellungen.

Aus der Nähe von Kufstein reist der Künstler Josef Huber an, der vor allem durch seine Gemälde, Plastiken und Skulpturen besticht und wie er selbst sagt „kleine Märchen“ ausstellt. 1954 in Niederndorf geboren hat er in seiner Jugend bereits das Vergolden, Schriften, Fresken und die Lüftlmalerei erlernt und sich alle die Jahre erfolgreich der Kunst gewidmet.

Die "Seilschaft" wird abgerundet durch Jonas Ochs, einem jungen Künstler aus der Nähe von Augsburg, der seine Laufbahn klassisch mit einer Ausbildung zum Steinmetz und Bildhauer begonnen hat. Seit 2018 ist er zudem freischaffender Künstler und stellt seine Arbeiten in Stein und Linoldruck seit 2019 in einer Ateliergemeinschaft in München aus.

Die Ausstellung im Blauen Haus eröffnet am Samstag, 9. Dezember, um 11 Uhr und kann täglich von 11 bis 19 Uhr besucht werden. Die Vernissage ist am Sonntag, 10. Dezemer, ab 12 Uhr. (AZ)