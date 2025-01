Erfolgreiche Christbaumsammelaktion der Wasserwacht OG Dießen

Am Samstag, den 11. Januar 2025, sammelten Aktive der Wasserwacht OG Dießen, unterstützt von Eltern und Jugendlichen der Ortsgruppe, traditionell die abgeschmückten Christbäume in Dießen und den dazugehörigen Ortsteilen ein. 300 Bäume - aufgeteilt in sechs Touren - wurden eingesammelt. Ein Dank gilt den Dießener Bürgern, die die Wasserwacht durch den Kauf einer Banderole unterstützen. Ebenso gilt den Banderol-Verkaufsstellen Schreibwaren Wagner, Gaby's Kaufladen und den Tankstellen Sedlmeier, Schürer und Hirschauer großer Dank.

