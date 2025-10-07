Icon Menü
Dießen erzielt heuer Haushaltsplus trotz gestiegener Personalkosten

Dießen

Dießen rechnet für heuer mit sattem Haushaltsplus

Der Markt Dießen muss heuer 320.000 Euro mehr fürs Personal ausgeben. Doch auch die Einnahmen entwickeln sich besser als im Haushalt dargestellt.
Von Uschi Nagl
    • |
    • |
    • |
    Die gestiegenen Personalkosten im Dießener Rathaus können durch Mehreinnahmen gedeckt werden.
    Die gestiegenen Personalkosten im Dießener Rathaus können durch Mehreinnahmen gedeckt werden. Foto: Stephanie Millonig (Archiv)

    Eine reine Formsache war in der jüngsten Sitzung des Dießener Marktgemeinderats die Genehmigung von überplanmäßigen Personalausgaben in Höhe von 320.000 Euro. Das Gremium sprach sich einstimmig dafür aus, nicht zuletzt, weil die zusätzlichen Ausgaben durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer vollständig gedeckt werden.

    Wie Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) erläuterte, hätten die Tarifverhandlungen zum Zeitpunkt der Haushaltsberatungen 2025 gerade erst begonnen, und die ursprünglich für 2025 geschätzten Personalausgaben wurden mit Blick auf die Einsparnotwendigkeiten zur Erreichung eines ausgeglichenen Haushalts vom Gemeinderat auf Vorschlag der Verwaltung pauschal reduziert. Hierbei bezog man sich auf die Jahresergebnisse von 2023 und 2024. Diese waren deutlich niedriger ausgefallen als veranschlagt.

    Vor allem im Bauamt in Dießen ist mehr Personal tätig

    Man sei sich aber bewusst gewesen, dass 2025 womöglich zusätzliche Mittel nachbewilligt werden müssen. Gründe hierfür seien unter anderem die Neubesetzung von Stellen gewesen: Im Bauamt sei eine Auszubildende übernommen und eine neue Stelle geschaffen worden. Ebenfalls neu tätig wurde ein „Motorisierter Straßenwärter“, der die Straßen und Wege mit Blick auf die Verkehrssicherheit überwachen soll. All dies werde für den Haushalt 2026 eingeplant, um nicht noch einmal überplanmäßige Ausgaben zu haben, so Perzul.

    Der Begriff „überplanmäßige Ausgaben“ höre sich zwar nicht gut an, sagte Patrik Beausencourt (SPD), trotzdem nehme die Gemeinde 2025 mehr ein als sie ausgebe. Ursprünglich sei man von einer halben Million Überschuss ausgegangen, aber voraussichtlich werde der Haushalt sogar mit 2,5 Millionen Euro Überschuss abschließen. Aktuell seien in der Verwaltung alle Stellen besetzt. „Das Ergebnis ist gut, nicht schlecht“, betonte Beausencourt.

    Momentan sind alle Stellen im Rathaus besetzt

    Auch sie sei froh, sagte die Bürgermeisterin, „nach einer teilweisen Durststrecke“ wieder eine „tolle Truppe an Bord zu haben. Nur wenn wir unsere Stellen gut besetzt sind, können wir unsere Projekte voranbringen“.

