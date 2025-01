Fischer erinnern an Gründung ihrer Zunft am Ammersee vor 333 Jahren

So ein Schnapszahl-Jubiläum sollte nicht unbeachtet bleiben, zumal es in Verbindung mit einem der traditionellsten Wirtschaftszweige am Ammersee steht: Die Fischereigenossenschaft Ammersee blickte bei ihrem am Montag, 1. Juli, in Dießen stattfindenden Fischerjahrtag auf eines der drei für die Fischerei besonders bedeutsamen Ereignisse: die Gründung der Fischerzunft im Jahr 1691, also vor 333 Jahren. Die Zunft von damals ist zwar nicht ganz gleichzusetzen mit der heutigen Fischereigenossenschaft, aber die Genossenschaft bewahrt nicht nur viele Traditionen der Zunft, sondern bestimmt in berufsständischer Selbstverwaltung auch die Regularien der Ammersee-Fischerei, wie die Vorsitzende der Genossenschaft, Regina Metzger aus Riederau, und Schriftführer Andreas Ernst aus Utting erklären.

