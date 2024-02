Dießen

06:00 Uhr

Für Andreas Korn aus Dießen ist "leben und arbeiten in der Region ein Privileg"

Plus Andreas Korn lebt seit 21 Jahren mit seiner Familie in Dießen. Als neuer Geschäftsstellenleiter der IHK in Weilheim kann er Privatleben und Arbeitsalltag optimal verbinden.

Von Frauke Vangierdegom Artikel anhören Shape

Seit 21 Jahren lebt Andreas Korn in Dießen, im September 2022 wurde er betriebswirtschaftlicher Berater in der IHK-Geschäftsstelle in Weilheim. Jetzt ist der 55-Jährige, der in Schwabing geboren und in Pullach im Isartal aufgewachsen ist, deren neuer Leiter.

Einen besonders weiten Arbeitsweg hat Korn, der Betriebswirtschaftslehre studiert und zeitweise seine Jobs als Diplom-Kaufmann weltweit ausübte, nicht. Von Dießen nach Weilheim sind es nicht einmal 20 Kilometer. Ein für die Familie wichtiger Aspekt, denn, so berichtet Korn, in der Vergangenheit habe es schon Andeutungen von Frau und Kindern gegeben, dass der Vater und Mann einfach zu wenig Zeit für ein Privatleben habe.

