Dießen

vor 48 Min.

Fußball und Lesen - die Hobbys von Dießens Bürgermeisterin Sandra Perzul

Plus Sandra Perzul ist Bürgermeisterin der Marktgemeinde Dießen. In ihrer Freizeit steht sie entweder am Fußballplatz und feuert Sohn Lukas an oder sie zieht sich mit einem spannenden Buch zurück.

Von Frauke Vangierdegom Artikel anhören Shape

Fußball und Lesen – das sind die beiden Hobbies von Dießens Bürgermeisterin Sandra Perzul. Wobei beide seit ihrer Wahl zur Rathauschefin der Marktgemeinde ein ganzes Stück in den Hintergrund treten mussten. Das eine - das Lesen - noch etwas mehr als das andere - das Begleiten ihres Sohnes auf den Fußballplatz.

Denn seit der heute zwölfjährige Lukas seine Leidenschaft fürs Fußballspielen entdeckt hat, ist Mama Sandra sein größter Fan. "Wann immer es mir meine Zeit erlaubt, stehe ich am Spielfeldrand und feuere meinen Sohn auf dem Platz an", erzählt Sandra Perzul beim Gespräch mit unserer Redaktion. Getroffen haben wir die Dießener Bürgermeisterin auf dem MTV-Sportgelände, wo Lukas gerade am Feriencamp des FC Augsburg teilnimmt. Auch Perzuls Ehemann Martin ist auf dem Gelände und schaut seinem Sohn zu.

