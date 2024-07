Gesucht: Junge Heldinnen und Helden für die Dießener Feuerwehr

Obwohl man erst ab 16 Jahren die Basisausbildung zum Feuerwehrmann oder zur Feuerwehrfrau absolvieren kann, gibt es in der Jugendfeuerwehr auch für Jüngere viel zu lernen, zu entdecken und zu erleben. Daher lädt die Freiwillige Feuerwehr Dießen beim nächsten Mitmachtag am Samstag, 3. August, junge Dießenerinnen und Dießener ein, sich in der Ludwigstraße 34 ein Bild vom Feuerwehr-Dienst zu machen. Warum Jugendfeuerwehr richtig viel Spaß macht, verraten die Jugendsprecher Kilian Bscheid und Viktoria Christ sowie die Jugendwarte Julia Lampl und Florian Engert.

Die Frage, warum der 14-jährige Killian Bscheid in der Jugendfeuerwehr ist, kann er leicht beantworten: „Weil es mir eben Spaß macht, in einer Gemeinschaft zu sein, und weil es eigentlich schon immer mein Traum war, bei der Feuerwehr zu sein.“ Die gleichaltrige Viktoria Christ kennt die Feuerwehr ebenfalls von klein auf. „Mein Vater ist auch aktives Mitglied“, erzählt sie. „Ich war schon davor öfter mal mit dabei, wenn er hier oben war.“ Am Mitmachtag nach ihrem zwölften Geburtstag entschied sie sich, selbst Mitglied zu werden. Oft haben die Jugendmitglieder schon Eltern oder Geschwister, die in der Feuerwehr aktiv sind. „Es gibt aber auch manche, die spontan gekommen sind und einfach mal schauen wollten, wie es ist“, meint Bscheid. „Die sind aber jetzt auch schon länger dabei und es macht ihnen auch sehr viel Spaß“.

Grund dafür ist, dass die Mitglieder der Jugendfeuerwehr „ganz viel verschiedene Dinge machen“, meint der Jugendsprecher. Die 34-jährige Jugendwartin Julia Lampl stimmt zu: „Wir versuchen den Jugendlichen in alles Einblick zu geben. Bei der Feuerwehr gebe es viele unterschiedliche Fachbereiche, daher finden jeden zweiten Montag abwechslungsreiche Übungstage statt. Dazu zählen Einheiten auf dem Schiff, mit der Drehleiter oder Erste-Hilfe-Kurse.“ Zudem stünden gemeinschaftliche Aktivitäten auf dem Programm. „Vor kurzen haben wir Vogelhäuser gebaut, zusammen mit den erwachsenen Feuerwehr-Mitgliedern und haben sie aufgehängt“, erinnert sich Bscheid. Und auch Ausflüge wie ein Besuch bei der Partnerfeuerwehr aus Nals in Südtirol oder bei der Berufsfeuerwehr in München gemeinsam mit den anderen Jugendfeuerwehrgruppen der Gemeinde seien geplant, sagt Lampl.

Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr Dießen macht Spaß und ist lehrreich

Der 23-jährige Jugendwart Florian Engert betont, dass die Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr nicht nur Spaß macht, sondern auch wertvolle Erfahrungen für die Zukunft bietet. Der technische und praktische Umgang mit den unterschiedlichsten Geräten und Werkzeugen sei sinnvoll „gerade, wenn man danach ins Handwerk gehen möchte.“ Außerdem bereite es Jugendliche auf den Umgang in Stresssituationen vor, fügt die Jugendsprecherin Christ hinzu: „Man lernt auf verschiedenste Situationen richtig zu reagieren. Kann ich schon mal etwas vorbereiten, falls dann jemand kommt, der mithelfen kann?“ Wichtig für Lampl sei zu erwähnen, dass das nicht nur für Männer und Jungs gilt. Weil die Hilfsmittel der Feuerwehr technischer geworden sind, brauche man nicht mehr reine „Mucki -Kraft“. Für Frauen sei hier alles möglich. „Man ist hier auch als Frau hervorragend aufgehoben und auch perfekt akzeptiert!“, freut sie sich. Zudem gehe es bei Feuerwehreinsätzen ja nicht nur um schwere körperliche Arbeit. In der Regel geht es auch um die Menschen, die von den Einsätzen betroffen seien. Hier gelte es, sein Einfühlungsvermögen einzusetzen, was mindestens genauso wichtig sei, wie die körperliche Arbeit.

Jetzt hoffen die Vier, dass möglichst viele Kinder und Jugendliche, egal ob sie schon erste Berührungspunkte mit der Feuerwehr hatten oder nicht, zum Mitmachtag kommen. Eine Anmeldung ist dazu nicht nötig.

Übrigens: Ein Mitglied der Jugendfeuerwehr können Interessierte im Alter zwischen zwölf und achtzehn Jahren werden. „Am Mitmachtag kann man aber gerne schon kommen, wenn man Jünger ist, einfach um einen Einblick zu bekommen.“ meint Lampl. Auch Erwachsene sind natürlich eingeladen. Geplant hat die Freiwillige Feuerwehr Dießen eine ganze Reihe Aktivitäten wie ein Feuerlöschtraining oder Rundfahrten mit Feuerwehrfahrzeugen.

Ein Besuch bei der Jugendfeuerwehr Dießen lohnt sich immer

Wer am Samstag, 3. August, keine Zeit hat, kann auch während der Übungsstunden der Jugendfeuerwehr in diesen Bereich schnuppern, sagt Engert. Dafür könne man sich jederzeit unter der E-Mail-Adresse jugendwart@feuerwehr-diessen.de anmelden.

Der Mitmachtag der Dießener Feuerwehr findet am Samstag, 3. August, von 14 bis 17 Uhr am Gerätehaus der Feuerwehr statt. Feuerlöschtraining, Fahrzeugpunkt, Vorführungen aus der Jugendausbildung sowie Geschicklichkeitsspiele mit Spreitzer und Ball gehören zu den angebotenen Aktivitäten. Außerdem ist für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher gesorgt.