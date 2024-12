Am Dienstagnachmittag wollte eine 83-Jährige aus Utting mit ihrem Wagen von der Johann-Michael-Fischer Straße in Dießen auf die Rotter Straße einfahren. Dabei übersah sie eine 35-Jährige aus Dießen, die mit ihrem Auto in Richtung Ortsmitte unterwegs war. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand laut Polizei ein Gesamtsachschaden von rund 13.000 Euro. (AZ)

