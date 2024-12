In Dießen gibt es jetzt Mystery-Automaten

Seit einigen Wochen gibt es in Dießen sogenannte Mystery-Automaten. Aufgestellt hat sie Paolo Arbia in der Johannisstraße, dort wo auch seit geraumer Zeit 24-Stunden-Automaten zu finden sind. Was es damit auf sich hat, hat AK-Mitarbeiter Dietrich Limper im Selbstversuch herausgefunden.

2021 präsentierte die „Forschungsgruppe Retourenmanagement“ der Universität Bamberg ihre Ergebnisse, die unter der Überschrift „Deutschland ist Retouren-Europameister“ veröffentlicht wurden. Dabei wurde die beeindruckende Zahl von 530 Millionen Paketen genannt, die allein in jenem Jahr von Kunden an Händler zurückgeschickt wurden. Das Fazit: Viele Händler suchen nach Möglichkeiten, die wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen von Rücksendungen zu reduzieren.

Socken, ein Smartphone, ein Bleistift oder ein Goldring: Alles ist möglich in den Mystery-Boxen.

Die Gründe für die massenhaften Retouren sind vielfältig: falsche Adressen, unzufriedene Kunden oder nicht auffindbare Empfänger. Um Kosten zu verringern und den Umweltschutz zu fördern, sind einige Versandhäuser dazu übergegangen, Retouren palettenweise an Großhändler zu vermitteln. So werden sie nicht entsorgt, sondern weiterverkauft. Seitdem können Endkunden diese Pakete im Internet bestellen, wo sie unter Namen wie „Mystery Box“ oder „Secret Packs“ angeboten werden. Der Reiz dabei? Für einen Betrag um die zehn Euro erhält der Besteller eine Lieferung, deren Inhalt er nicht kennt. Alles ist möglich: Bekomme ich Socken oder ein Smartphone? Einen Bleistift oder einen Goldring? Auch die Versender wissen nicht, was sie da auf den Postweg schicken. Ironischerweise haben jedoch auch die Empfänger dieser Pakete ein 14-tägiges Widerrufsrecht und können die Ware erneut zurückschicken. Der Kreislauf geht weiter.

Mystery-Automaten sind seit einigen Wochen in Dießen zu finden. Foto: Dietrich Limper

Deshalb begannen findige Händler damit, Retouren stationär zu verkaufen oder setzten auf eine besonders clevere Idee: Sie stellten Automaten auf, in denen sie Retouren anbieten. Hier haben Kunden keinen rechtlichen Anspruch auf Rückgabe oder Umtausch. Nur wenn der Inhalt defekt ist, kann reklamiert werden. Der Vorgang ist simpel: Die Pakete, deren Adressen und Absender unkenntlich gemacht wurden, sind durch Sichtfenster einsehbar. Der Kunde wählt seinen vermeintlichen „Hauptgewinn“, wirft den Betrag ein und erhält seine „Mystery Box“ – ohne zu wissen, was sich darin verbirgt. Eine Mischung aus Lotterie und Überraschungsei.

Ein Selbstversuch

„Für die meisten Leute ist es einfach eine große Gaudi. Sie nutzen die Päckchen als spaßige Geburtstagsgeschenke oder Party-Gags“, erzählt der 33 Jahre alte Gastronom Paolo Arbia aus Thaining. Vor ein paar Wochen stellte er in Dießen zwei Mystery-Automaten in der Johannisstraße/Ecke Schützenstraße auf und kommt mit der Befüllung kaum hinterher. Neben Retouren können Kunden auch exotische Süßwaren aus aller Welt und sogenannte „Secret Boxen“ erwerben. Für letztere ist ein Altersnachweis von 18 Jahren erforderlich, da der Inhalt meist aus Sexspielzeug und anderen schlüpfrigen Utensilien besteht. „Auch diese Päckchen dienen in der Regel dem Amüsement der Kunden“, erklärt Arbia. „Ich sehe die Automaten eher als Versuchsprojekt. Meine Familie kann ich damit nicht ernähren.“

Die Ware wird dem Betreiber auf Paletten geliefert, doch woher er sie genau bezieht, bleibt sein Geheimnis. Großhändler lassen sich allerdings mit ein paar Suchbegriffen und wenigen Klicks leicht im Internet finden. Die Einstiegshürde ist also nicht besonders hoch. Der Preis für ein Päckchen liegt für Endkunden bei 11,50 Euro, fünf Stück gibt es für 55 Euro. „Die Automaten kommen gut an, und ich plane schon, neue Standorte zu eröffnen“, sagt Arbia. „Hin und wieder schicken mir Kunden Fotos von ihren Funden. Ein Handy für 140 Euro und eine Uhr für 120 Euro waren schon dabei.“ Er versichert, dass der Wert des Inhalts eines Päckchens in jedem Fall über dem Preis von 11,50 Euro liegt.

Fünf Mystery-Boxen wollen geöffnet werden. Foto: Dietrich Limper

Das will ich genau wissen und nehme fünf willkürlich ausgewählte „Schätze“ mit nach Hause, um sie gemeinsam mit meinen beiden Jungs (elf und zwölf Jahre alt) zu öffnen. Die Aufregung ist groß, die Spannung steigt. Den Wert der Gegenstände ermitteln wir umgehend über einschlägige Plattformen oder direkt beim Hersteller im Internet. Päckchen #1: Es ist klein und sehr leicht – wir erwarten nicht viel und werden nicht enttäuscht. Heraus kommt ein gläsernes Regenmessrohr, mit dem wir die Niederschlagsmenge auf dem Balkon dokumentieren könnten. Der Wert liegt bei ungefähr zehn Euro.

„Made in China" – der Inhalt der fünf Mystery-Boxen. Foto: Dietrich Limper

Päckchen #2: Ein Würfel, etwas schwerer in der Hand, macht Hoffnung. Und tatsächlich – ein Hauptgewinn! Zum Vorschein kommt eine Smartwatch. Die Jungs sind begeistert, der Wert liegt zwischen 80 und 100 Euro. Ein späterer Test zeigt: Sie funktioniert tadellos. Das war doch nicht schlecht!

Päckchen #3: Ein weiterer Würfel, etwas leichter als die Smartwatch. Diesmal eine Plastikuhr namens „Moodicare“, die in verschiedenen Farben leuchten kann. Der Wert? Unter sechs Euro, falls sie überhaupt noch erhältlich ist. Mein Jüngster erbarmt sich und nutzt sie eher widerwillig als Nachtlicht.

Päckchen #4: Rechteckig und klappert verheißungsvoll. Der Inhalt? Ein „Air Intake Phone Holder“ fürs Auto. Der erste Test enttäuscht: Mein Handy findet keinen Halt am schwachen Magneten. Der Wert liegt zwischen fünf und zehn Euro, aber niemand will das Teil haben – ab zum Wertstoffhof.

Päckchen #5: Zwei USB-Kabel mit rechtwinkligen Steckern. „Die kann man eigentlich immer brauchen“, versichern mir meine Jungs. Im Internet hätten wir dafür etwa zehn Euro bezahlt.

Ohne die Smartwatch haben wir größtenteils unnützes Zeug „Made in China“ erhalten – vieles davon würden wir am liebsten direkt zurückschicken. Dennoch hatten wir eine halbe Stunde Spaß und Unterhaltung. Wem das 55 Euro wert ist, der ist mit einem Mystery-Automaten gut bedient.