In Dießen verleiht der Altbürgermeister Tret- und Ruderboote

Es ist die perfekte Ansichtskartenidylle, die sich vor Altbürgermeister Herbert Kirsch an diesem spätsommerlichen Nachmittag in Dießen bietet. Der Blick schweift von den mit Ausflüglern belebten Boxler-Anlagen über die neue Ufertreppe zum Dampfersteg zu den Fischerhütten und dann auf den blauen See, auf dem bei einer angenehmen Brise sich viele Segel im Wind blähen. So stellt sich Kirschs zeitweiliger sommerlicher Arbeitsplatz dar: Der 64-jährige frühere Rathauschef ist seit diesem Sommer als Bootsverleiher tätig - als „geringfügig Beschäftigter“, wie er betont.

Gerald Modlinger