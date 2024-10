In Dießen werden wieder Straßen ausgebessert

In Dießen sind in den vergangenen Tagen etliche Meter Fahrbahn ausgebessert worden. Wie Bürgermeisterin Sandra Perzul auf Nachfrage mitteilte, wurde aktuell an den Straßenbelägen am Kirchsteig, in der Neudießener Straße, Seestraße und der Straße von Obermühlhausen nach Oberfinning gearbeitet.

Es wurde ein neuer Belag aufgetragen, um ein möglichst ebenes Profil vorbereitend für die weiteren Maßnahmen zu gestalten, die im kommenden Frühjahr folgen sollen. Die Straßenabschnitte waren daher nur kurzzeitig für einen Tag gesperrt. Im nächsten Jahr werden diese Straßen mit einer Spritzasphaltierung und einer Splittschicht überzogen, wie dies beispielsweise bereits in der Burgwaldstraße geschehen ist. Für das Profilieren in diesem Jahr und die Oberflächenbehandlung (Spritzasphaltierung und Splittauftrag) im nächsten Frühjahr belaufen sich die Kosten voraussichtlich auf rund 113.000 Euro.

Die Vogelherdstraße in Dießen bleibt länger gesperrt

Weiterhin wurden in Riederau an der Neuwiese dringende Sanierungsarbeiten an der Straßenoberfläche vorgenommen. Hier hatte es durch die vielen Regenfälle tiefe Auswaschungen im Belag gegeben.

Gesperrt ist auch die Vogelherdstraße, und zwar für deutlich länger als einen Tag: Hier laufen bis voraussichtlich 10. Dezember Arbeiten zur Erneuerung der Trinkwasserleitung. Im Zuge dieser Maßnahme wird die Dimension der Leitung vergrößert, um auch die Löschwasserversorgung für das SOS-Kinderdorf gewährleisten zu können, informiert die Bürgermeisterin.