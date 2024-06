In Dießen wird ein geparktes Auto zerkratzt

Die Dießener Polizei sucht nach einer Person, die in der Ringstraße ein geparktes Auto zerkratzt und sich dann aus dem Staub macht.

Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, den er an einem in der Ringstraße in Dießen geparkten Auto angerichtet hat, macht sich ein Unbekannter aus dem Staub. Wie die Polizei in Dießen mitteilt, wurde in der Zeit von Freitag, 14. bis Samstag, 15. Juni, ein in der Ringstraße am Fahrbahnrand abgestellter VW-Golf am rechten hinteren Kotflügel zerkratzt. Die Reparaturkosten betragen schätzungsweise etwa 500 Euro.

Die Polizei in Dießen ermittelt wegen Fahrerflucht

Die Polizeiinspektion Dießen hat ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Bislang sind keine Unfallzeugen bekannt. Hinweise werden telefonisch unter der Telefonnummer 08807/92110 entgegengenommen. (AZ)

