Jetzt steht fest, wer für Gabriele Übler in den Dießener Gemeinderat nachrückt

Zum letzten Mal hat Gabriele Übler (Grüne) am Dienstagabend an einer Sitzung des Dießener Gemeinderats teilgenommen. Mit ihrem Umzug nach Holzhausen verliert sie ihr Mandat in Dießen. Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) verabschiedete Übler mit einem Blumenstrauß und Dankesworten, bevor die Gemeinderätin nach der Sitzung im Strandhotel ihren Ausstand gab.

Wer Nachfolger von Gabriele Übler wird, war in der Sitzung bereits erkennbar. Auf den Zuschauerrängen hatte auch Dr. Ernst Roeckl Platz genommen, der, wie es hieß, bekundet habe, den leer gewordenen Platz in der fünfköpfigen Grünen-Fraktion einzunehmen.

Die Fahrradmobilität ist Ernst Roeckl ein großes Anliegen

Roeckl zog 2017 von Fischen ins Dießener Augustinum. Von Fischen aus engagierte er sich bereits für den Bau eines Radwegs an der Birkenallee, um die Fahrradmobilität zu stärken. 2020 kandidierte der Physiker auf Platz 14 der Liste der Grünen für den Gemeinderat und wurde am Wahltag auf Platz 11 vorgehäufelt. In den Gemeinderat kann der 87-Jährige jetzt eintreten, nachdem beim Rücktritt von Petra Sander bereits die drei nachfolgenden Kandidatinnen das Mandat nicht angenommen hatten, sodass Susanna Müller in den Gemeinderat einzog. Und nach dem Wegzug von Gabriele Übler wollte auch die nunmehrige eigentliche Listennachfolgerin Ulrike Kreutzer das Mandat nicht ausüben.

Derzeit kann man Roeckl auch als Schauspieler erleben - bei der Inszenierung der Oscar-Wilde-Komödie „Bunbury“ der Theatergruppe des Augustinums.

Gabriele Übler zieht nicht aus freien Stücken um

Gabriele Übler machte in der Sitzung nochmals darauf aufmerksam, dass sie nicht aus freien Stücken nach Holzhausen umzieht. Grund sei, dass ihre Wohnung in Dießen wegen Eigenbedarfs gekündigt worden sei und sie im Markt Dießen keine passende Wohnung gefunden habe.