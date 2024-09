Jugendleiterin vom Trachtenverein wird Lehrkraft an der Dießener Musikschule

Beginnend mit dem neuen Musikschuljahr 2024/2025 verstärkt die Erzieherin und Musikpädagogin Regina Hinterbichler das Kollegium der Dießener Musikschule. Die 27-Jährige wird musikalische Früherziehung anbieten.

Viele Eltern und Kinder kennen die begeisterte Musikerin bereits als ehrenamtlich engagierte Jugendleiterin des Heimat- und Trachtenvereins oder als Gruppenleiterin der Kinderkrippe in der Kindertagesstätte St. Gabriel. Vor vier Jahren schloss die junge Pädagogin ihre Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin ab. Nach ihrem ersten Arbeitsjahr im Kindergarten besuchte Regina Hinterbichler nebenberuflich den Campus Naturalis in München und absolvierte dort eine Ausbildung zur Musiktherapeutischen Praktikerin: „In meinem Beruf als Erzieherin kann ich den Kindern jeden Tag durch Singen, Tanzen und durch Klatschspiele Musik näherbringen. Viel Freude bereitet den Kleinen auch das Ausprobieren verschiedener Instrumente und gezielte musikalische Stunden“, erklärt Hinterbichler. Sie selbst habe es als Kind ebenfalls sehr genossen, mit Musik aufzuwachsen, berichtet sie weiter. Von klein auf sei sie im Trachtenverein dabei gewesen. Sie selbst habe schon früh Blockflöte gespielt und später Querflöte gelernt, erinnert sich Regina Hinterbichler. Die Querflöte liege ihr nach wie vor sehr am Herzen. Im Spielmannszug spielt die junge Musikerin die Piccolo-Flöte und die Okarina. Außerdem habe sie während der Ausbildung zur Erzieherin zwei Jahre lang intensiv Gitarre erlernt und sich im Privaten mit dem Klavierspiel beschäftigt.

Regina Hinterbichler ist seit zehn Jahren Jugendleiterin beim Trachtenverein

Im Trachtenverein ist Regina Hinterbichler seit zehn Jahren Jugendleiterin, informiert die Musikschule weiter. „Für mich ist Musik ein Weg zur Kommunikation. Ebenso unterstützt Musik die Entwicklung im sozialen und emotionalen Bereich. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, sich selbst und andere kennenzulernen“, sagt sie. Aus ihrer bisherigen Arbeit mit Kindern weiß die Pädagogin außerdem, wie positiv sich das gemeinsame Musizieren auf die Konzentrationsfähigkeit und das kognitive Lernen auswirkt.

In ihren Kursen an der Musikschule können Kinder verschiedene Instrumente kennenlernen, singen, tanzen und ein erstes Gefühl für Rhythmus bekommen: „Ich möchte den Kindern vermitteln, dass es kein richtig oder falsch gibt, sondern dass jede Art von Musik etwas Besonderes ist. Und ich möchte meinen kleinen Schülerinnen und Schülern ermöglichen, kreativ zu sein, sich auszuprobieren, mutig zu sein und Spaß an der Musik zu haben.“

Anmeldungen für das kommende Schuljahr an der Musikschule Dießen sind ab sofort möglich. Kontakt und weitere Informationen unter www.musikschule-diessen.de; info@musikschule-diessen.de; Telefon 08807/947656 oder 08807/6410. (AZ)