vor 50 Min.

Kein Genderstern mehr am Dießener Taubenturm

Plus Vor einem Jahr ließ der Heimatverein Dießen am Taubenturm öffentlichkeitswirksam den Schriftzug "Diessener*innen" anbringen. Jetzt ist davon nichts mehr zu sehen.

Von Gerald Modlinger

In reinstem Weiß erstrahlt seit ein paar Wochen wieder der Durchgang des Taubenturms am Dießener Klosterhof. Die Schrammen, die mutmaßlich ein Lkw an dem Gebäude verursacht hat, sind ebenso nicht mehr zu sehen wie die Aufschrift "Diessener*innen".

Besonders Letzteres ist Bayernpartei-Gemeinderat Michael Hofmann aufgefallen, der ein Foto des frisch gestrichenen Taubenturm-Durchgangs gepostet hat und dies so kommentiert: "Mit einem riesigen Theater wurde ein Dießener Denkmal missbraucht und verunstaltet. Still und leise wurde ihm wieder seine Ehre und Schönheit zurückgegeben."

