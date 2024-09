Marktsonntag: In Dießen sind einige Straßen und Plätze gesperrt

Am Sonntag, 15. September, kommt es wegen des Marktsonntags in Dießen zur Vollsperrung auf folgenden Straßen und Plätzen: Mühlstraße ab der Abzweigung Fischerei bis zur Bahnunterführung, Untermüllerplatz, Bahnhofstraße von der Einmündung Mühlstraße bis zum Bahnhof, Fischerei ab der Beschilderung "Fußgängerzone", Parkplatz VR-Bank Landsberg-Ammersee sowie der Parkplätze am Untermüllerplatz. Die Brunnenstraße wird nach Angaben der Marktgemeinde Dießen bereits im Vorfeld der Veranstaltung am Samstag, 14. September, gesperrt.

Ausweichmöglichkeiten bestehen beispielsweise auf dem P+R-Parkplatz am Bahnhof

Anwohner und Gäste werden auch auf die Einschränkungen durch beidseitiges Haltverbot (Feuerwehrzufahrt) im Bereich Fischerei, ab Seefelder Hof bis zur Einmündung Mühlstraße, hingewiesen. Die Sperrungen und Haltverbote treten in Kraft von 6 Uhr bis 19 Uhr. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, auf andere Parkplätze, wie den P+R-Parkplatz am Bahnhof auszuweichen. (AZ)