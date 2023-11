Dießen

18:30 Uhr

Mehr als 30 Pferde umreiten die Leonhardkapelle in Wengen

Plus Vor 300 Jahren wird im Dießener Ortsteil Wengen die Leonhardkapelle errichtet. Der traditionelle Umritt steht ganz im Zeichen dieses Jubiläums.

Von Raimund Fellner

Bei blauem Himmel und Sonnenschein hatten sich zum Leonhardifest mit Patroziniumsgottesdienst und dreifachen Umritt der Pferde wieder einige hundert Besucher am Wengener Dorfplatz vor der St. Leonhardkapelle eingefunden. Unter der Begleitung der Blasmusik des Musikvereins Dießen und vier Fahnenabordnungen der St. Georgener und Wengener Vereine führte der Zug mit mehr als 30 Pferden mit ihren Reiterinnen und Reitern vor Beginn des Festgottesdienstes vom Feuerwehrhaus über die Dorfbrücke mit geschmückten Festbogen zur Leonhardkapelle.

„Wir feiern heute ein besonderes Jubiläum“, wies Pfarrer Josef Kirchensteiner bei der Begrüßung hin. „300 Jahre ist es jetzt schon her, dass an diesem besonderen Ort mit der Kapelle ein kleines Heiligtum zu Ehren des Hl. Leonhard und Hl. Wendelin errichtet worden ist. Es war wohl im Jahre 1720 ein besonderes Bedürfnis der damaligen Bewohner Wengens, sich unter den Schutz der Heiligen zu stellen, da zu dieser Zeit eine Seuche grassierte, die den Rössern und dem Vieh in den Ställen schwer zusetzte“, blickte Kirchensteiner auf die Historie zurück. „Auch wir wollen uns heute unter den Segen Gottes stellen.“

