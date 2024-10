Mentale Gesundheit von Berufstätigen: Oft nur schöner Schein?

Gibt es ähnlich wie Green-Washing auch ein Mental-Health-Washing – also ein so tun als ob, um gut dazustehen, ohne es wirklich ernst zu meinen? Diese Frage stellte Cornelia Wanke, Ökonomin und Business Coach, beim jüngsten Symposium in der Psychosomatischen Klinik Kloster Dießen bei ihrem Vortrag „Mentale Gesundheit – Ein Must-Have für die Businesswelt oder doch (nur) ein Businessmodell?“

