MTV Dießen: Das letzte Aufeinandertreffen mit dem SV Hohenfurch liegt weit zurück

Nach dem Unentschieden zum Auftakt will die erste Mannschaft des MTV Dießen am kommenden Sonntag, 11. August, ab 17 Uhr auswärts beim SV Hohenfurch dreifach punkten. „Wir möchten auf unserer guten Leistung im ersten Spiel aufbauen und uns diesmal auch den ersten Sieg holen“, sagt MTV-Spielertrainer Philipp Ropers vor der Partie.

Die letzten Vergleiche mit Hohenfurch fanden in der Saison 2011/2012 in der Kreisklasse statt, nur Ropers und Marcel Pachebat standen bereits damals im Dießener Kader. Der SVH verlor am ersten Spieltag auswärts knapp mit 0:1 und wird im ersten Heimspiel nach dem Aufstieg in die Kreisliga sicher alles geben.

Der MTV will dagegenhalten und die drei Punkte mit an den Ammersee nehmen. „Wir wissen, dass das Spiel nicht einfach wird, wollen es aber dennoch unbedingt für uns entscheiden“, gibt Ropers die Marschroute für sein Team vor. Die zweite Mannschaft greift dann erst am Donnerstag, 15. August, ins Spielgeschehen der neuen Saison ein. (AZ)