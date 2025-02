Natura 2000-Gebiete rund um Dießen: Moore, Wälder und Auen

„Kleinode in nächster Nähe. Von Grubenlaufkäfern und Höllenottern“, lautete der Titel eines Vortrags, für den Carina Eickmann, Referentin für Natur und Umwelt im Heimatverein Dießen, den Förster und Diplom-Forstwirt Jürgen Belz von der Fachstelle für Waldnaturschutz Oberbayern gewinnen konnte. Vor großem Publikum, im voll besetzten Saal des Wirtshauses am Kirchsteig, bot der Referent spannende Einblicke in bewaldete Habitate, Schutzgebiete und Vogelparadiese direkt vor unserer Haustür. Dank langjähriger Schutzbemühungen befänden sich die Natura 2000-Gebiete rund um Dießen in gutem Zustand, betonte Belz. Allerdings dürfe man deren Verletzlichkeit nicht aus den Augen verlieren, denn ein funktionierendes Ökosystem sei angewiesen auf das Zusammenspiel zahlreicher Arten. Im Mittelpunkt des reich bebilderten Vortrags standen die Waldökosysteme in den Natura-2000-Gebieten am Ammersee-Südufer sowie die Moore und Wälder westlich von Dießen und das Seeholz. Rund 882 Hektar umfasst das Natura 2000-Gebiet am Ammersee-Südufer.

