Neuer Preis: Dießener Töpfermarkt will den Nachwuchs fördern

Der Dießener Töpfermarkt würdigt in diesem Jahr erstmals junge Keramikerinnen und Keramiker und ihr Schaffen. Der mit 2500 Euro dotierte „Förderpreis junge Keramik“ wird von der Firma Wolbring aus Anzing bei München gestiftet und richtet sich an professionell tätige Nachwuchskeramikerinnen und -keramiker bis zu einem Alter von 35 Jahren. Deren Werkstücke werden an den Markttagen im Dießener Kulturforum „Blaues Haus“ präsentiert. Bewerbungen für diesen Förderpreis können bis 7. April abgegeben werden. „Mein Wunsch ist es, dass diese neue Auszeichnung die Augen dafür öffnet, was sich in der Keramik alles entwickelt. Der Dießener Töpfermarkt mit seiner starken internationalen Strahlkraft ist dafür eine geeignete Plattform, dies der Szene und dem Publikum zu vermitteln“, erläutert Marktleiter Wolfgang Lösche.

Die Wettbewerbsteilnehmer werden durch eine Jury ausgewählt. Bewerben können sich Teilnehmer des Töpfermarktes, aber auch freie Bewerbungen aus dem In- und Ausland sind möglich. Der Preis richtet sich an die Keramiksparten Gefäß, Objekt und keramische Skulptur, so eine Pressemitteilung.

Der Dießener Töpfermarkt findet vom 29. Mai bis 1. Juni statt

„Keramik ist weit mehr als nur Form und Funktion. Sie erzählt Geschichten – von Händen, die sie geformt haben, von den Ideen, die sie inspirieren und von der Geduld, die in jedem Brennvorgang steckt. Jede Schale, jede Vase, jede Figur hier ist ein Unikat, ein Ausdruck von Kreativität und Handwerk und wir sind stolz, jedes Jahr in unserer Gemeinde so viele Ausstellerinnen und Aussteller begrüßen zu dürfen, die mit Leidenschaft und Hingabe ihre Berufung und ihren Beruf ausüben“, wird Bürgermeisterin Sandra Perzul in der Mitteilung zitiert.

Am Dießener Töpfermarkt beteiligen sich vom 29. Mai bis 1. Juni rund 160 Keramiker aus zwölf Ländern. Er gilt als einer der größten Keramikmärkte in Europa.

Beim Keramikpreis lautet das Thema „Farbspiele“

Die Verleihung des jedes Jahr von der Firma Rohde gestifteten Dießener Keramikpreises mit Ausstellung im historischen Traidtcasten neben dem Marienmünster hat in diesem Jahr „Farbspiele“ zum Thema. Keramische Oberflächen leben vom Farbspiel, das sich auf den Exponaten abbildet und sichtbar wird. Durch die Flammen und Aschen des Holzofens, den Rauchbrand, durch Glasur und Malerei, Kristallglasuren, Salze, Lüster und Oxide auf Irdenware, Steinzeug oder Porzellan erhalten Keramiken ihre typische Farbwirkung“, betont Wolfgang Lösche. Das diesjährige Thema soll als grundlegende Aufgabe von Gestaltung aufgefasst werden. Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert. Bewerbungen für den Keramikpreis können bis zum 28. April bei der Marktgemeinde Dießen eingereicht werden. (AZ)