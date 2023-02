Dießen

18:31 Uhr

Neueröffnung: In Dießen gibt es jetzt eine Hochzeitsboutique

Hannah Middeler, Tian van Tastique, Marco Notheis, Kea Rath und Teresa Schelbert in den neuen Geschäftsräumen in der Herrenstraße in Dießen.

Plus Der Designer Tian van Tastique kreiert und schneidert in Finning Brautdirndl. Jetzt hat er mit seinem Partner Marco Notheis in Dießen seinen ersten Laden eröffnet.

Von Sibylle Reiter

Der Modedesigner Tian van Tastique (TvT) hat sich auf Brautdirndlkleider spezialisiert. Entworfen und produziert wird seit sechs Jahren im Finninger Gewerbegebiet, in Landsberg gibt es in der Alten Bergstraße einen Showroom, ein "Maison de Couture". Dort finden nach Terminvereinbarung Beratung und Anproben statt. Schon lange aber wollten Tian van Tastique und sein Partner Marco Notheis zusätzlich ein Ladengeschäft haben. Dieser Traum wurde jetzt nach mehreren Monaten Vorbereitungszeit in der Herrenstraße 9 in Dießen Wirklichkeit: eine Boutique mit Schaufenstern, einem Raum für Anprobe und angegliedertem Atelier.

