Photovoltaikanlage bei der Quelle Bischofsried kommt voran

Der Markt Dießen will bei Bischofsried eine kleine Photovoltaikanlage errichten. Dabei geht es auch um die Betriebssicherheit der Trinkwasserquelle.

Zwei Tagesordnungspunkte, die sich mit dem geplanten Solarpark in Dettenschwang beschäftigen sollten, wurden zwar am Montag aus – für die Zuhörer – unbekannten Gründen von der aktuellen Tagesordnung des Dießener Bau- und Umweltausschusses gestrichen. Bezüglich der Freiflächen-Fotovoltaikanlage in Bischofsried kam das Gremium jedoch voran. In der Sitzung am 27. Februar soll der Marktgemeinderat die Empfehlungen des Ausschusses bezüglich des Flächennutzungsplanes beschließen, anschließend kann das Genehmigungsverfahren eingeleitet werden.

Bereits im November 2021 hatte der Marktgemeinderat beschlossen, den Flächennutzungsplan zugunsten einer Photovoltaikanlage in Bischofsried zu ändern, die die Stromversorgung der Trinkwasserquelle sichern soll. Die erste Abwägung der seitens der Öffentlichkeit und der Behörden eingegangenen Stellungnahmen erfolgte im Bauausschuss bereits im September 2022.

Die Fotovoltaikanlage soll etwa 1000 Quadratmeter groß werden

Im Rahmen der zuletzt erfolgten Auslegung erinnerte das Landwirtschaftsamt daran, dass der Landwirtschaft durch solche Photovoltaikanlagen Flächen entzogen würden. Im vorliegenden Fall handle es sich allerdings lediglich um eine kleine Anlage, die sich nicht über mehrere Hektar, sondern nur über circa 1000 Quadratmeter erstrecke, betonte Bauamtsleiterin Johanna Schäffert. Primäre Bestimmung der Module sei es, die Wasserversorgung auch bei einem Netzausfall mit Strom versorgen zu können.

Da die Anlage im Trinkwasserschutzgebiet stehen werde, werde die Fläche unter den Modulen nicht beweidet, sondern extensiv bewirtschaftet und mit einer Hecke eingegrünt, die auch dem Strukturreichtum und der Artenvielfalt dienen solle.

Der Bund Naturschutz hakt bei der Beschichtung der Module nach

Bedenken hinsichtlich der Beschichtung der Photovoltaik-Module hatte der Bund Naturschutz geäußert. Aufgrund der Lage im Wasserschutzgebiet dürften ohnehin nur Materialien verwendet werden, die dem Trinkwasserschutz nicht zuwiderlaufen. Auch der Oberboden über den Quellen in Bischofsried sei ausreichend dick, sodass von Haus aus nichts passieren dürfte, meinte Schäffert. Für eine Streuobstwiese, die teilweise schon angelegt wurde und die zum Teil auch als Ausgleichsfläche dienen soll, sei eine wasserrechtliche Erlaubnis notwendig, die vom Wasserwirtschaftsamt bereits in Aussicht gestellt worden sei, erklärte die Leiterin des Bauamtes.

Der Bauausschuss empfahl dem Marktgemeinderat einstimmig, die 5. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich der Freiflächen-Photovoltaikanlage in Bischofsried auf dieser Grundlage festzustellen, damit das Genehmigungsverfahren eingeleitet werden kann. Der Bebauungsplan für die Photovoltaikanlage "Quelle Bischofsried" wurde vom Bauausschuss einstimmig als Satzung beschlossen.