Pizza-Service kann im Dießener Bahnhof bleiben

Nach der kurzzeitig lebhaften Debatte, wie es mit einem Teil der Erdgeschoss-Räume im Dießener Bahnhof weitergehen soll, hat der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung jetzt mehrheitlich entschieden, dass der Betreiber des dortigen Pizza-Service nach Ablauf des derzeitigen Fünf-Jahres-Vertrags einen neuen Mietvertrag zu den bisherigen Konditionen für seinen Lieferservice bekommen soll. Das berichtet Bürgermeisterin Sandra Perzul.

Der große Raum mit rund 70 Quadratmetern, in dem sich früher ein Café befunden hat, und zwei zugehörigen Toiletten wird vom Lieferservice aber nicht benötigt. Der Markt Dießen will diesen Gebäudeteil zeitnah für interessierte Gruppierungen zur Miete ausschreiben, so die Bürgermeisterin weiter. (ger)