Mehr Photovoltaik: Dießener Gemeinderat sagt der Klimalobby ab

Der Markt Dießen möchte sich weiterhin eigenständig um die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf gemeindlichen Grundstücken und Liegenschaften kümmern. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Der Verein Klimalobby hatte diesbezüglich im Rahmen der Bürgerversammlung im Juli seine Unterstützung angeboten. Allerdings möchte Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) mit dem Verein – zum Beispiel zum Thema Bürgerbeteiligung - ins Gespräch kommen. Auch das Thema öffentliche Toiletten wurde nochmals aufgegriffen. Marian Cammerer, mittlerweile Bürgermeisterkandidat der CSU, hatte dazu in der Bürgerversammlung einen Antrag gestellt.

„Für mich ist es wichtig, die gemeindlichen Liegenschaften Stück für Stück mit PV-Anlagen auszustatten und den Strom nach Möglichkeit selbst zu nutzen, um Energie und Geld einzusparen“, sagte die Bürgermeisterin. PV-Anlagen seien bereits auf den Dächern der Mehrzweckhalle, der Carl-Orff-Schule, auf den Gemeindewohnungen in der Prälatenstraße, auf dem Bauhof und in Bischofsried installiert. Noch heuer solle eine PV-Anlage auf dem Dorfstadl in Obermühlhausen in Betrieb gehen und vor wenigen Tagen sei eine Anlage auf dem Kindergartendach in Riederau ans Netz gegangen.

Weitere Gebäude werden auf ihre Tauglichkeit für Photovoltaik geprüft

Ob sich das Blaue Haus, drei Gemeindehäuser in Neudießen und der Kindergarten in Dettenschwang eignen, werde geprüft. Auch der Parkplatz nördlich der Markthalle sei als Standort im Gespräch. Die Gemeinde sei in Kontakt mit Anbietern von PV-Überdachungen für Parkflächen. „Aktuell sehen wir die Planung oder Errichtung von Fotovoltaikanlagen durch einen Verein nicht als notwendig oder sinnvoll an. Wir wollen das selbst machen.“

So ist der Stand bei den Toiletten in Dießen

Zur Kenntnis genommen wurde ein Antrag von Marian Cammerer, der in der Bürgerversammlung die Errichtung von öffentlichen Toiletten in den Seeanlagen, in St. Alban sowie am Skaterplatz/MTV-Gelände angeregt hatte. Da die neue Seeanlage stark frequentiert sei und dort außerdem ein neuer Spielplatz geplant werde, sei auch die Gemeinde sehr interessiert an geeigneten Sanitäranlagen.

Auf dem neuen Freizeitgelände in St. Alban sei allerdings aus vertraglichen Gründen keine bauliche Anlage möglich. Sie spreche aber mit Landrat Thomas Eichinger, ob die Sanitäranlage, die der Landkreis auf dem benachbarten Campingplatz plant, mitgenutzt werden könnte.

Am Skaterplatz müsse die Schlösser- und Seenverwaltung als Grundstückseigentümerin zustimmen, außerdem müssten Wasser- und Abwasserrohre verlegt werden. Deshalb würde sie es begrüßen, wenn für die Gemeinde eine Lösung mit dem neuen Pächter des MTV-Vereinslokals und dem benachbarten Strandhotel gefunden werden könnte, so Perzul.