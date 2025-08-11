Klimaschutz-Gruppe erachtet Gasbohrung in Reichling für illegal

Zur Gas-Probebohrung in Reichling meldet sich jetzt auch die Gruppe „Ammersee for future“ zu Wort. In ihrer Stellungnahme weist sie nicht nur auf die nächsten Proteste in Reichling hin, sondern macht auch darauf aufmerksam, dass „Gasbohrungen hier und anderswo die schon jetzt überhitzte, teils verbrannte, teils ausgetrocknete Erdoberfläche bedrohen und unser Klima weiter anheizen werden“. Außerdem wird Bezug genommen auf eine Feststellung des Internationalen Gerichtshofs (IGH) in Den Haag vom 23. Juli.

Der IGH urteilte in einem Gutachten, dass eine „saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt“ ein Menschenrecht sei. Der Klimawandel stelle eine „universelle und ernst zu nehmende Bedrohung“ dar und „die Staaten hätten die rechtliche Verpflichtung, Maßnahmen zu ergreifen, um dessen Voranschreiten einzudämmen. Geschädigte Länder hätten deshalb zukünftig auch das Recht, von Staaten, die ihren klimabezogenen Verpflichtungen nicht nachkommen, Wiedergutmachung zu verlangen.

Wichtig ist nach Auffassung von „Ammersee for future“, dass nach dem IGH-Urteil die Förderung fossiler Brennstoffe - also auch von Erdgas - ihr Verbrauch und die Erlaubnis, nach diesen zu suchen, Verstöße gegen die klimabezogenen Verpflichtungen eines Staates darstellen. Damit sei auch die Gas-Probebohrung in Reichling illegal, ebenso wie der Plan, auf der geplanten angrenzenden Fläche „Lech Ost“, die auch weite Teile des Trinkwassereinzugsgebietes für Dießen umfasst, weitere Gasbohrungen durchzuführen.

Damit werde Deutschland, Bayern und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger eine „Gelbes X“ gezeigt - das Symbol für „Koa Gas, weder in Bayern noch anderswo“. Die nächsten Protestaktionen finden am Samstag, 16. August, um 15 Uhr und am Freitag, 29. August, um 16 Uhr am Bohrplatz bei Reichling statt. (AZ)