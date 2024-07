Rettungsdienstfahrzeug in Dießen in Unfall verwickelt

Ein Rettungsdienstfahrzeug war am Samstagnachmittag in einen Unfall in Dießen verwickelt. Die Polizei berichtet dazu, dass der mit drei Personen besetzte Wagen ohne Blaulicht und Martinshorn die Vogelherdstraße befuhr und nach links in die Weilheimer Straße einbiegen wollte. Dabei übersah der Fahrer ein Auto, das auf der Weilheimer Straße ortsauswärts herankam. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Die vorfahrtsberechtigte Autofahrerin zog sich eine Prellung im Schulterbereich zu und kam mit einem Schock ins Krankenhaus. Beide Autos waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit. (AZ)

