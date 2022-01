Dießen

18:05 Uhr

Riederau: Wer will eine Kita mit zwölf Kindern?

Plus Im ehemaligen Rathaus in Riederau soll eine Mini-Kindertagesstätte errichtet werden. Es gibt kritische Nachfragen im Gemeinderat.

Von Gerald Modlinger und Uschi Nagl

Seit einem Jahr stehen die Räume im ehemaligen Rathaus in Riederau leer, in denen sich zuvor eine Sparkassenfiliale befunden hatte. Jetzt steht eine neue Nutzung in Aussicht: Diese Räume sollen umgebaut werden, um Betreuungsplätze für Kleinkinder in Form einer sogenannten Mini-Kita zu schaffen. Das hat der Dießener Gemeinderat jetzt beschlossen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen